El director del SENA, Ricardo Torres Castro, reveló presiones a estudiantes para participar en marchas políticas. La entidad investiga estos actos de intimidación para proteger la formación académica.

El director general del Servicio Nacional de Aprendizaje, Fray Ricardo Torres Castro, ha emitido un firme rechazo ante la presunta utilización de los estudiantes de la entidad como herramientas de presión política. Esta posición oficial surge en el contexto de las actuales jornadas de movilización social en Colombia, las cuales buscan expresar descontento frente a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella.

Torres Castro aseguró que se han detectado casos donde algunos aprendices están siendo forzados a participar en marchas y plantones. Asimismo, se ha informado sobre intentos para que los estudiantes se mantengan dentro de las instalaciones cerradas durante los cierres de sedes, una práctica que la dirección de la institución considera una violación directa a su libertad y a su derecho a la formación académica.

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Denuncia de presión política estudiantil

La entidad educativa denunció públicamente que los estudiantes no deben ser instrumentalizados para defender intereses ajenos a su proceso de capacitación técnica y tecnológica. El director frade afirmó con rotundidad que no aceptarán que se impida a los aprendices acceder a oportunidades educativas fundamentales para su desarrollo profesional. Su pronunciamiento llega después de que se hicieran públicos diversos indicios que señalan una coordinación para movilizar a la comunidad educativa contra el gobierno actual.

evidencias y testimonios de intimidación

Las declaraciones del mandatario del SENA se basan en evidencias concretas que han trascendido a la opinión pública. Entre ellas se destacan conversaciones captadas en grupos de WhatsApp, testimonios directos de aprendices que desean permanecer en el anonimato, y panfletos distribuidos físicamente en las diferentes sedes. Estos materiales convocan a la comunidad a movilizarse, cuestionando públicamente a los estudiantes que deciden no sumarse a las acciones de protesta.

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En uno de los mensajes difundidos, se reprocha abiertamente a un estudiante que recibe beneficios de una institución pública por no participar en las marchas. Además, se han identificado documentos impresos con consignas dirigidas a aprendices, trabajadores y ciudadanos, instando a la defensa del SENA como patrimonio del pueblo bajo el lema: ¿Qué le ha hecho la juventud trabajadora del SENA al gobierno de Abelardo? Convocamos a aprendices, trabajadores y ciudadanía a defender el SENA como patrimonio del pueblo.

Investigación interna y compromiso institucional

Frente a estas acusaciones, la Dirección Nacional del SENA ha anunciado el inicio de investigaciones internas rigurosas. El objetivo es establecer con certeza quiénes son los responsables de enviar los mensajes intimidatorios, organizar las convocatorias y ejercer presiones contra los estudiantes. Fray Ricardo Torres Castro indicó que, aunque estas revelaciones generan incomodidad en algunos sectores, la institución continuará haciendo los señalamientos con toda la contundencia necesaria para proteger su integridad.

La prioridad absoluta del director es proteger el presente de los aprendices y abrirles caminos hacia un futuro estable. Torres Castro reiteró que la obligación institucional es garantizar que la formación no se vea interrumpida ni distorsionada por agendas políticas externas. La entidad mantiene su compromiso de defender los derechos de sus estudiantes y asegurar que el espacio educativo permanezca libre de conflictos ajenos a su misión de capacitación.