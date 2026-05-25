SENA lanza ofertas laborales en España y Canadá con salarios superiores a ocho millones de pesos

El SENA publica vacantes para colombianos en sectores agrícolas, construcción, gastronomía y soldadura, con contratos a tres años y salarios sobre ocho millones, mediante la Agencia Pública de Empleo.

El Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA ) ha anunciado una serie de nuevas oportunidades laborales dirigidas a ciudadanos colombianos que desean trabajar en el extranjero, concretamente en España y Canadá .

Las vacantes, publicadas en el portal oficial de la Agencia Pública de Empleo, forman parte de acuerdos de intermediación laboral con empresas acreditadas por las autoridades migratorias de ambos países. Los puestos están orientados a profesionales con experiencia en sectores como la agricultura, la construcción, la gastronomía y la soldadura, y los salarios ofertados superan los ocho millones de pesos colombianos, lo que representa una oferta competitiva en comparación con los salarios locales.

Para participar, los interesados deben contar con su hoja de vida actualizada y registrada en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo, completar correctamente los datos solicitados y presentar su postulación de manera gratuita a través del portal oficial. El proceso de selección incluye la verificación de la experiencia laboral, competencias técnicas y la disponibilidad para trabajar en turnos de día y noche, según lo requiera el contrato, el cual será a término fijo por tres años con posibilidad de renovación.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran 78 vacantes para soldadores especializados en el método TIG, destinadas a la industria manufacturera de España, y una serie de puestos en el sector agrícola canadiense que buscan trabajadores con conocimientos en cultivo de productos de alta demanda. Los candidatos seleccionados firmarán contratos a tiempo completo y deberán contar con disponibilidad para trasladarse al país de destino, cumpliendo con los requisitos migratorios y de seguridad social establecidos por las empresas patrocinadoras.

El SENA ha enfatizado la importancia de que los aspirantes mantengan su información personal y profesional al día en la plataforma de empleo, ya que los procesos de postulación son totalmente gratuitos y cualquier intento de cobro por parte de terceros será considerado una práctica fraudulenta. Asimismo, se ha recomendado a los usuarios desconfiar de personas o entidades que soliciten pagos para facilitar el acceso a las vacantes, recordando que la entidad no cobra ninguna gestión de intermediación.

El anuncio también incluye una invitación a los colombianos que poseen habilidades en la cocina profesional y manejo de personal a aplicar a los puestos disponibles en el sector gastronómico de ambos destinos. Estas posiciones ofrecen salarios atractivos y la posibilidad de desarrollo profesional en entornos internacionales. El SENA ha reiterado que todas las vacantes se encuentran disponibles en su portal y que la fecha límite de cada convocatoria se indica claramente en la descripción de la oferta.

Los interesados pueden consultar los requisitos específicos, fechas de cierre y condiciones contractuales directamente en el sitio web de la Agencia Pública de Empleo, donde también podrán seguir el estado de su postulación. Con estas iniciativas, el SENA busca impulsar la inserción laboral de los colombianos en mercados internacionales, favoreciendo la movilidad de talento y ofreciendo oportunidades que contribuyan al crecimiento económico personal y nacional





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SENA Empleo Internacional España Canadá Vacantes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investigación contra agencia inmobiliaria por presuntas irregularidades en contratos de arrendamientoEl gobierno de Medellín mantiene a una agencia inmobiliaria bajo investigación por presuntas irregularidades en la administración de contratos de arrendamiento, afectando a más de 40 personas entre propietarios e inquilinos.

Read more »

Kimi Antonelli hizo historia en el Gran Premio de Canadá: ¡Cuarto triunfo seguido!Kimi Antonelli dominó el accidentado Gran Premio de Canadá.

Read more »

Mundial: España dio sus convocados y no llamó a ninguno del Real MadridDean Huijsen, Fran García y Gonzalo García entraron en la prelista de 55 futbolistas del seleccionador, pero ninguno forma parte de la lista anunciada este lunes.

Read more »

El lesionado Lamine Yamal lidera la lista de España para el MundialPor primera vez no convocaron a un jugador del Real Madrid.

Read more »