El Senado aprobó en primer debate la Ley Laura, iniciativa del Centro Democrático que busca prohibir hormonas y cirugías de afirmación de género en menores de 18 años en Colombia.

La Comisión Séptima del Senado de Colombia aprobó en primer debate el proyecto de ley conocido popularmente como " Ley Laura". Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo principal prohibir el suministro de bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías de afirmación de género a todas las personas menores de 18 años de edad en el territorio nacional.

Aprobación legislativa y propuesta técnica

La votación favorable se realizó el 18 de noviembre, marcando un paso fundamental en el proceso legislativo de la norma. El proyecto, radicado inicialmente por la bancada del Centro Democrático, superó el filtro de la comisión sectorial y ahora se encuentra en la plenaria del Senado para su segunda discusión. Este trámite es necesario antes de que la iniciativa pueda ser trasladada a la Cámara de Representantes y, eventualmente, llegar a la sanción presidencial.

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Defensa del proyecto por el senador Forero

El autor principal de la iniciativa, el senador Andrés Forero, confirmó la aprobación tras la sesión y explicó que la medida busca vetar intervenciones médicas irreversibles en etapas críticas del desarrollo. Forero sostuvo que decisiones que modifican las características sexuales definitivas deben tomarse únicamente al alcanzar la mayoría de edad. El legislador argumentó que existen efectos potencialmente irreversibles sobre el organismo y una incertidumbre científica significativa sobre los beneficios clínicos a largo plazo en pacientes pediátricos.

Origen del caso Laura y excepciones médicas

La motivación central detrás de esta propuesta proviene del caso público de una joven colombiana conocida como Laura, quien denunció secuelas físicas y emocionales derivadas de terapias de reasignación de sexo. Según el relato, Laura fue sometida a estos procedimientos en una clínica del Valle del Cauca antes de cumplir la madurez legal. A pesar de su enfoque restrictivo, el articulado establece excepciones claras para condiciones congénitas y garantiza que no se limita el acompañamiento psicológico de los menores, separando el soporte emocional de las intervenciones hormonales o quirúrgicas.

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Respuesta política y respaldo multipartidista

La iniciativa cuenta con el respaldo de una amplia bancada multipartidista, que incluye a más de 30 congresistas del Centro Democrático y otros partidos. Esta unidad legislativa presenta la norma como un instrumento indispensable para proteger a la infancia y al desarrollo neuropsicológico de los adolescentes. El Ejecutivo también ha manifestado su compromiso con el trámite en el Congreso, calificando el proyecto como una medida necesaria para salvaguardar la salud pública en este ámbito específico.

Consecuencias legales y próximos pasos legislativos

El texto legislativo prevé consecuencias severas para los profesionales de la salud que ordenen, presten o practiquen los procedimientos prohibidos en menores de edad. Estas conductas serían consideradas ilegalmente, generando responsabilidad penal o disciplinaria para los autores. Si el Senado aprueba la iniciativa en segundo debate en la plenaria, el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para completar otros dos debates. Durante este recorrido, el articulado podría experimentar modificaciones dependiendo de las posiciones de las diferentes bancadas hasta llegar a la posible sanción presidencial.