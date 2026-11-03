Senado aprueba ley de sometimiento que sustituye la paz total para estructuras criminales

El Senado colombiano aprobó con 57 votos la nueva ley de sometimiento. El proyecto debe ser ratificado por la Cámara antes del 4 de noviembre para reemplazar la política de paz total.

El Senado de Colombia aprobó con 57 votos a favor y 24 en contra un proyecto de ley clave para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Esta normativa establece un nuevo marco jurídico para el sometimiento de estructuras criminales y sustituye oficialmente la política de Paz Total impulsada anteriormente.

Aprobación legislativa y plazo estricto

El proyecto legislativo debe obtener la aprobación final en la Cámara de Representantes a más tardar el miércoles 4 de noviembre. Esta fecha es crítica porque vence el plazo legal para prorrogar la ley marco sobre la cual se sustenta esta iniciativa. Si la Cámara modifica el texto aprobado por el Senado, ambas corporaciones deberán iniciar un proceso de conciliación.

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La conciliación entre ambas cámaras reduciría significativamente el margen de tiempo disponible. Por esta razón, los parlamentarios trabajan con una premura considerable para asegurar que el proceso legislativo se complete dentro de los límites establecidos por la constitución y las normas internas del Congreso.

Posiciones de actores políticos

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y coordinador ponente de la iniciativa, afirmó que el Senado ha cumplido con Colombia al adoptar este nuevo enfoque de seguridad. Considera que la tarea ahora recae en el Gobierno nacional y en los congresistas para seguir contribuyendo a este propósito. La votación refleja un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad frente a las organizaciones criminales.

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La discusión en la Cámara de Representantes continúa este martes y enfrenta diversas dificultades técnicas y políticas. Algunos parlamentarios anticipan que el debate podría no terminar en esta jornada, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de cumplir con el plazo del miércoles 4 de noviembre. La tensión entre la urgencia legislativa y la complejidad del debate es evidente.

Impacto en la seguridad nacional

Este cambio legislativo representa una ruptura con la anterior estrategia de Paz Total. El nuevo marco de sometimiento busca establecer procedimientos más rígidos y definitivos para el procesamiento y reintegración de grupos armados ilegales. La implementación de esta ley dependerá de la capacidad del Ejecutivo para coordinar con el Legislativo.

La aprobación definitiva de esta norma marcará un punto de inflexión en la política de seguridad de Colombia. Las consecuencias para los ciudadanos, los consumidores y las comunidades afectadas por la violencia criminal serán significativas. El futuro de la seguridad nacional depende de la efectiva aplicación de estos nuevos instrumentos jurídicos y la cooperación institucional.