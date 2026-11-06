Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña por escándalo bancario

El Congreso paraguayo retiró a Santiago Peña del cargo tras el colapso de Ueno Bank, que afectó a millones de ahorros y generó graves crisis económicas en la región.

El Senado de Paraguay decidió de manera unánime destituir a Santiago Peña de la presidencia de la nación este viernes 6 de noviembre. La medida se ejecutó como resultado directo de un juicio político llevado a cabo en el Congreso de la República Paraguay a, concluyendo con una votación de 44 votos a favor y una sola ausencia de un total de 45 senadores presentes. Este hecho pone fin a la corta trayectoria política del expresidente en el cargo ejecutivo.

Causas del juicio y el colapso bancario

La destitución oficial responde al grave escándalo financiero provocado por la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank. Esta entidad, que operaba con problemas de solvencia severos, fue intervenida por decreto el martes, lo que provocó el congelamiento inmediato de los depósitos bancarios. Esta decisión afectó a aproximadamente tres millones de clientes, representando casi la mitad de la población del país, y desencadenó una profunda crisis de confianza en el sistema financiero nacional.

Also read Comienza en el Senado de Paraguay juicio político al dimitente presidente Santiago Peña

Las acusaciones contra Peña incluyen vínculos empresariales directos con la entidad en quiebra, presunta manipulación regulatoria y el depósito inusual de fondos públicos. Entre estos fondos destacan los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), cuya inversión en Ueno Bank creció exponencialmente durante su mandato. El diputado Raúl Benítez, actuando como fiscal acusador, presentó evidencia gráfica que demostraba cómo los depósitos de jubilados del IPS se multiplicaron por un factor de 30 desde que Peña asumió la presidencia en agosto de 2023.

Proceso legislativo y defensa legal

Santiago Peña había anunciado su renuncia voluntaria el jueves anterior, un movimiento estratégico que buscaba otorgarle inmunidad parlamentaria al convertirse en senador vitalicio. Sin embargo, el Congreso no pudo resolver inicialmente si aceptaba dicha renuncia debido a la falta de quórum requerido. Al decidirse por el juicio político en lugar de la renuncia, se privó al exmandatario de cualquier tipo de fueros especiales, exponiéndolo a procesos judiciales ordinarios.

Advertisement

El procedimiento legal fue rápido y controvertido. Tras aprobarse el inicio del proceso, Peña solicitó una prórroga para preparar su defensa, argumento que fue rechazado por el Senado, obligándolo a responder de inmediato. Su defensa, liderada por el abogado Ricardo Preda, argumentó que existían violaciones fundamentales al debido proceso, específicamente en relación con los plazos asignados para la preparación de la estrategia legal. A pesar de estas objeciones, la cámara alta declaró al acusado culpable de mal desempeño en sus funciones, separándolo de pleno derecho del cargo.

Reacciones públicas y consecuencias sociales

La decisión del Senado fue recibida con euforia por cientos de ciudadanos que se manifestaban frente al edificio del Congreso en Asunción. La indignación pública había escalado significativamente desde que el banco congeló los activos, generando choques con fuerzas policiales que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los protestantes. Jessica Aquino, una ciudadana de 32 años presente en la protesta, expresó claramente el sentir de muchos afectados al solicitar justicia económica y la encarcelación de los responsables.

El impacto trascendió las fronteras de Paraguay y afectó a diversas entidades regionales. En Argentina, la crisis de Ueno Bank provocó la suspensión de mil empleados de la empresa tecnológica ITTI, perteneciente al mismo grupo empresarial, por un periodo de 30 días sin remuneración. En el ámbito deportivo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reportó tener aproximadamente 13 millones de dólares depositados en la entidad fallida, aunque confirmó que la operatividad general de la confederación no se vio afectada significativamente.

Transición de poder y recuperación de ahorros

Tras la destitución, el plenario del Congreso procedió inmediatamente a tomar juramento al nuevo presidente, el vicepresidente Pedro Alliana. Alliana, de 52 años, asumirá la responsabilidad de completar el mandato presidencial que concluye en agosto de 2028. Su ascenso al poder ocurre en un momento crítico donde la prioridad inmediata es restablecer la confianza institucional y garantizar la estabilidad financiera del país para los ciudadanos.

Advertisement

Paralelamente a los cambios políticos, el Banco Central ha iniciado pasos concretos hacia la recuperación financiera de los usuarios afectados. José Maciel, director de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos, confirmó que las devoluciones de fondos comenzaron el jueves por la tarde. La primera fase prioriza a clientes con depósitos de hasta diez millones de guaraníes (equivalentes a 1.600 dólares) que no tenían préstamos pendientes con la entidad. Se espera que esta cifra sea ampliada progresivamente en los próximos días para abordar la magnitud de la crisis bancaria.