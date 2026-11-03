Senado debate reforma tributaria tabaco Colombia 2026

El Senado de Colombia analiza hoy el proyecto 243 de 2026 que busca gravar vapeadores y elevar impuestos cigarrillos. Conoce detalles y opiniones expertos.

El Senado de la República de Colombia llevará a cabo este martes, 3 de noviembre, la última ronda de debates parlamentarios sobre el proyecto de ley 243 de 2026. Esta normativa, presentada por legisladores de distintos partidos, propone una reestructuración significativa del esquema tributario nacional aplicado a los productos de tabaco y nicotina. La iniciativa busca alinear la carga fiscal con las nuevas tendencias de consumo y las recomendaciones de organismos de salud pública, marcando un punto de inflexión en la política impositiva del sector.

Nuevo gravamen para dispositivos electrónicos

El proyecto de ley 243 de 2026 introduce por primera vez un impuesto selectivo al consumo específico para los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Actualmente, estos dispositivos solo están sujetos al Impuesto sobre las Ventas (IVA), lo que los hace considerablemente más accesibles que las alternativas tradicionales. La propuesta establece un gravamen específico de COP 1.000 por cada mililitro de líquido contenido en el cartucho, al que se añadiría un componente ad valorem adicional. Esta medida pretende cerrar una brecha regulatoria que ha permitido el crecimiento acelerado del uso de nicotina entre los jóvenes, quienes muestran una preferencia marcada por estas nuevas tecnologías de consumo.

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Reforma estructura impuestos cigarrillos tradicionales

Además de regular los productos emergentes, el texto parlamentario modifica sustancialmente la tarifa aplicable a los cigarrillos convencionales. La iniciativa propone aumentar la tarifa específica de COP 4.446, vigente para el año 2026, a una nueva cifra de COP 5.100 por cada cajetilla de 20 unidades. Paralelamente, el componente ad valorem, que se calcula sobre el precio de venta al público certificado por el DANE, se incrementará desde el 10 % actual hasta alcanzar un 12 %. Estos ajustes buscan desalentar el consumo mediante un aumento en el precio final, alineándose con las estrategias internacionales de salud pública.

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Perspectiva expertos y situación regional tabaco

Guillermo Paraje, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y referente en el estudio de políticas de tabaco en América Latina, ha destacado que el modelo colombiano mixto se ha quedado atrás respecto a los estándares de la región. Paraje sostiene que la tarifa específica es la herramienta más efectiva para la salud pública, ya que desincentiva la cantidad de cigarrillos fumados independientemente de su precio. Señala que, en comparación con el ingreso promedio de los colombianos, los cigarrillos continúan siendo relativamente baratos. Esta opinión refuerza la necesidad de ajustes estructurales que se mantuvieron sin cambios fundamentales desde 2016, a pesar de las recomendaciones de especialistas y la sociedad civil.

Datos consumo juvenil y posición Ministerio Salud

Las cifras del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de 2022 revelan un cambio drástico en los patrones de uso entre la población adolescente. El 11,2 % de los estudiantes entre 12 y 18 años reportó el uso de cigarrillos electrónicos durante el último mes, cifra que supera casi dos veces al 4,5 % de quienes consumen cigarrillos convencionales. Frente a esta realidad, el Ministerio de Salud ha manifestado su inconveniencia respecto a la normativa propuesta en el Senado. Los ponentes del proyecto, incluyendo a David Barguil del Partido Conservador, Juan Fernando Caicedo del Centro Democrático, Edgardo Espitia Cabrales del Cambio Radical y Andrea Padilla de la Alianza Verde, defienden la necesidad de modernizar la tributación para enfrentar esta emergencia sanitaria.