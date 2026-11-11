Senado designa ponentes únicos para la Ley de Rescate Fiscal

El Senado de Colombia asignó a David Barguil y Carlos Mario Farelo como únicos ponentes de las comisiones Tercera y Cuarta, generando controversia entre la oposición y cuestionamientos sobre la representación legislativa.

El Senado colombiano, el lunes 10 de noviembre, nombró a David Barguil, del Partido Conservador, y a Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, como los únicos ponentes de las comisiones Tercera y Cuarta para estudiar la Ley de Rescate Fiscal. Esta decisión, considerada una medida extraordinaria, ha provocado fuertes críticas por parte de los congresistas de la oposición.

Ponencia única en comisiones económicas

La medida supone que en cada una de las dos comisiones fiscalizadas por el Gobierno solo participará un legislador del oficialismo para redactar la propuesta y otras aportaciones, dejando a la recta los mecanismos habituales de asignación de ponentes. El presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, explicó que la responsabilidad de designar ponentes recae en las propias comisiones y no en la Presidencia del Senado, pero enfatizó la necesidad de contar con múltiples congresistas para un proyecto de tal magnitud.

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Reacciones de la oposición política

El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, consideró que la exclusión de otros participantes, especialmente de integrantes de su propio bloque, "puede afectar el trámite de la iniciativa". En declaraciones a la prensa, dijo: "El gobierno parece empeñado en que la Ley de Rescate Fiscal naufrague". A su vez, la senadora Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso calificó la medida de "inadmisible", argumentando que restringiría el debate democrático en la comisión tributaria y limitaría el número total de susurros que podrían influir en la redacción del proyecto.

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Impulsos y desafíos del proyecto de rescate fiscal

La Ley de Rescate Fiscal, propuesta por el Gobierno, busca estabilizar la situación presupuestaria y prometer un giro fiscal hasta 2027 con mayores inversiones privadas. Sin embargo, la ausencia de varios ponentes y la segregación de la participación de los partidos aliados a la corriente oficialista obstaculizan la esperanza de alcanzar consensos. La división del debate en la comisión tributaria puede retrasar el paso de la iniciativa a la siguiente fase y componer la visión general del plan de rescate fiscal. El proyecto aún debe pasar por la votación en el Congreso y antes enfrenta la evaluación de la ciudadanía, el sector privado y las autoridades de día a día dentro de la teoría de estabilidad fiscal colombiana. Continuará la discusión en próximas sesiones del Parlamento.