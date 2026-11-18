El senador Gustavo Moreno denuncia ante el Congreso que solo 5.000 de 65.000 reos en detención domiciliaria tienen brazaletes. El ministro Cancino reconoce el estado inconstitucional.

El debate sobre la crisis del sistema penitenciario en Colombia se intensificó durante una sesión plenaria del Senado, donde el congresista Gustavo Moreno, integrante de la Alianza Verde, advirtió sobre la falta de información precisa regarding la ubicación de miles de personas beneficiadas con detención domiciliaria. Durante su intervención, Moreno declaró que las autoridades carecen de datos suficientes para rastrear a los reos en libertad, lo que plantea serios riesgos de seguridad ciudadana y fallos estructurales graves en la administración de justicia.

Deficiencia tecnológica en el seguimiento recluso

El senador expuso que el país cuenta con aproximadamente 65.000 personas bajo la modalidad de detención domiciliaria, pero el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dispone de apenas 5.000 brazaletes electrónicos para realizar el seguimiento correspondiente. Según los cálculos presentados por Moreno, de esas 60.000 personas citadas, 55 mil no se sabe dónde se encuentran y podrían estar delinquiendo nuevamente, lo que evidencia una brecha crítica entre la población reclusa y la capacidad de vigilancia.

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Hacinamiento y déficit histórico de cupos

La denuncia fue presentada durante una citación al ministro de Justicia, Iván Cancino, quien estuvo presente acompañado de personas condenadas y guardias del Inpec para escuchar las advertencias parlamentarias. Moreno detalló cifras alarmantes sobre el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, señalando que actualmente hay unas 100.000 personas privadas de la libertad en centros de reclusión, mientras que la capacidad disponible es de aproximadamente 80.000 cupos. Este desbalance representa un déficit de 20.000 espacios y un nivel de hacinamiento cercano al 23 %, según afirmó el congresista, quien también cuestionó que condenados permanezcan años en estaciones de Policía en lugar de ser trasladados a centros penitenciarios adecuados.

Apelo a la Ley de Cárceres Productivas

Durante el debate, Moreno también cuestionó los retrasos en la implementación de la Ley 2446, conocida como Ley de Cárceres Productivas, que busca promover el trabajo de las personas privadas de la libertad mediante actividades productivas dentro de los establecimientos. El congresista hizo un llamado directo a los empresarios para que lleven sus actividades industriales a las cárceles, destacando los beneficios tributarios contemplados en la norma, específicamente la exención del 19 % del IVA para lo que se produzca en los centros carcelarios bajo este marco legal.

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Reconocimiento oficial de crisis estructural

El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió a las acusaciones reconociendo la gravedad de la situación penitenciaria y la necesidad urgente de adoptar soluciones integrales. El funcionario manifestó que es un hecho absolutamente incontrovertible que desde hace mucho tiempo existe un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y es necesario darle una solución inmediata. Además, se refirió a las conversaciones que el Gobierno adelanta con plataformas digitales como Meta y TikTok para abordar problemáticas relacionadas con la extorsión y el reclutamiento de menores de edad a través de estos servicios.

Propuestas de reforma y próximos pasos

Ante la evidencia presentada, el senador pidió al Gobierno presentar ante el Legislativo una reforma estructural para enfrentar la crisis penitenciaria de manera definitiva. Según planteó, una iniciativa de este tipo permitiría adoptar medidas de fondo, entre ellas facilitar el traslado de personas privadas de la libertad entre establecimientos y resolver el problema de las 30.000 cupos faltantes que mantienen a condenados en centros transitorios durante cuatro o cinco años, obligando al Estado a implementar cambios radicales en la gestión carcelaria nacional.