Senado y Cámara debaten prórroga ley orden público mensaje urgencia

Legisladores avanzan en aprobación de prórroga ley orden público con mensaje de urgencia antes del vencimiento plazo. Detalle del estatuto antiterrorista y beneficios.

El Congreso de Colombia ha intensificado su actividad legislativa para cerrar la aprobación del proyecto que busca prorrogar la ley de orden público antes de que el plazo legal para su vigencia expire mañana. Esta premura ha motivado sesiones extraordinarias en días laborales atípicos, incluyendo un lunes festivo en la Cámara de Representantes y una plenaria del Senado el viernes, en un esfuerzo coordinado por resolver los dos debates restantes en cada cámara.

Proceso Legislativo Prórroga Seguridad Nacional

La iniciativa parlamentaria avanza bajo la figura de mensaje de urgencia, lo que obliga a los legisladores a priorizar este tema en sus agendas ordinarias y extraordinarias. El objetivo central es garantizar que la legislación de seguridad mantenga su validez jurídica sin interrupciones, permitiendo que las fuerzas del Estado continúen operando con el marco legal vigente. En el Senado, la plenaria avanzó en la discusión de la ponencia positiva, aunque el articulado final aún no ha sido aprobado completamente y los debates continuarán en las sesiones siguientes.

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De manera similar, la Cámara de Representantes realizó procedimientos acelerados para mantener el ritmo de la tramitación. El coordinador ponente, el senador Hernán Cadavid del Centro Democrático, señaló que existe una voluntad de contribución que trasciende los círculos cercanos al Gobierno. Según su explicación, el proyecto constituye una prórroga a la ley de orden público que se ha otorgado a cada administración presidencial desde 1997, adaptándose a las estrategias específicas de recuperación de la seguridad que cada ejecutivo define.

Posiciones Legislativas y Apoyo Gubernamental

El Ejecutivo ha declarado este proyecto una prioridad máxima, involucrando directamente al ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino, en la gestión política. Se reportó que el ministro buscó asegurar el quórum necesario dentro del Pacto Histórico durante las sesiones del viernes, demostrando la urgencia política de la norma. Esta intervención directa busca superar las barreras partidistas y facilitar la aprobación de un texto que define los límites de la acción estatal en materia de seguridad pública.

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La congresista Isabel Zuleta, también del Pacto Histórico, expresó su respaldo oficial a la ley, argumentando que representa un mecanismo necesario para encontrar salidas efectivas ante la violencia persistente en el país. No obstante, su apoyo viene con una advertencia clara: la legislación no debe abrir un boquete de interpretación que permita tratar la protesta social como un acto de terrorismo. Esta postura busca equilibrar la eficacia antiterrorista con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Nuevo Estatuto y Modelo de Sometimiento Unilateral

Junto con la prórroga, el presidente Gustavo Petro enfrentará el desafío de radicar el estatuto antiterrorista, un componente fundamental de su política de seguridad que difiere significativamente de los enfoques de sus antecesores. A diferencia de las tradicionales mesas de negociación bilateral, el Estado ha planteado una oferta unilateral de sometimiento con reglas estrictas predeterminadas. Este proceso se divide en dos etapas claras: primero, la organización criminal debe entregar listas de integrantes, dejar las armas, liberar secuestrados, revelar estructuras financieras y señalar la ubicación de minas.

La segunda etapa corresponde a la judicialización del proceso, donde las órdenes de captura y extradiciones no se suspenden. Los beneficios penales están escalonados: los integrantes rasos pueden obtener una rebaja de hasta el 50% de su pena, mientras que los mandos del 30%. Sin embargo, existe una pena mínima de 10 años de cárcel para los mandos y para quienes hayan reclutado menores. La libertad condicional es posible al cumplir cuatro quintas partes de la condena, o antes si se proporciona información útil sobre desaparecidos o la estructura del grupo.

Legado Histórico de las Políticas de Paz

Este debate se enmarca en décadas de intentos fallidos o parciales para lograr la paz, desde la era de Belisario Betancur hasta el gobierno de Álvaro Uribe. Históricamente, cada presidente ha buscado fórmulas distintas, desde los indultos de Virgilio Barco con el M-19 hasta las amnistías de César Gaviria con el ELN y el M-19. La Política de Sometimiento de Andrés Pastrana fracasó debido a la zona de despeje que permitió a las FARC rearmarse, lo que facilitó el ascenso de la Seguridad Democrática de Uribe y la Ley de Justicia y Paz con las autodefensas paramilitares.

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En esta nueva propuesta, los bienes incautados se destinarán prioritariamente a las víctimas, quienes tendrán voz activa en el proceso. El juez deberá considerar el concepto de las víctimas antes de conceder la libertad condicional o aprobar los programas de descuento de pena por trabajo restaurativo. Cada día de trabajo en erradicación manual o desminado resta un día de condena, pero ninguna de estas medidas borra las inhabilidades para ejercer cargos políticos, manteniendo una separación clara entre la liberación penal y la participación cívica.