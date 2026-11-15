Senado y Cámara se reunen el 17 de noviembre por la Ley de Rescate Económico

Las comisiones económicas del Congreso convocan reunión de trabajo el martes 17 de noviembre en Bogotá para avanzar en la discusión de la Ley de Rescate Económico y sus impactos fiscales.

Las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes han convocado una sesión de trabajo estratégica para el próximo martes 17 de noviembre. Este encuentro tiene como objetivo principal avanzar en la discusión técnica y legislativa sobre la Ley de Rescate Económico, una iniciativa de gran relevancia para el panorama fiscal nacional.

La reunión estará dirigida a los coordinadores y ponentes encargados de preparar la ponencia del proyecto en las comisiones terceras y cuartas de ambas cámaras del Congreso de la República. Esta medida busca agilizar el proceso de estudio y análisis de los artículos propuestos por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Logística y ubicación de la sesión parlamentaria

El encuentro oficial está programado para las 2:00 p. m. del martes 17 de noviembre. La sede designada para esta discusión será el auditorio Alfredo Morales Guerrero, ubicado en el primer piso del edificio San Agustín. Este inmueble corresponde a las instalaciones del Ministerio de Hacienda en Bogotá, la capital del país.

La convocatoria fue oficializada mediante una circular emitida el 13 de noviembre y firmada por Alfredo Rocha Rojas. En su calidad de secretario de la Comisión Cuarta del Senado, Rocha Rojas dirigió este llamado a los líderes de las comisiones involucradas para garantizar la presencia de los actores clave en el debate tributario.

Aunque el documento que formaliza la cita establece claramente que se tratará de una reunión de trabajo sobre la iniciativa gubernamental, no precisa cuáles artículos específicos serán examinados en detalle. Tampoco contempla una agenda de votaciones formal en esta etapa inicial, lo que indica que el foco está en el análisis y la negociación política.

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Proyecciones fiscales y estimaciones económicas

La discusión se desarrolla en medio de un intenso escrutinio sobre el alcance del ajuste que propone el Ejecutivo Nacional. Los expertos y analistas económicos están evaluando los efectos directos de estas medidas sobre los contribuyentes y la estabilidad de las finanzas del Estado colombiano en los próximos años.

Según las estimaciones económicas presentadas hasta el momento para la iniciativa legislativa, se proyecta un recaudo cercano al 2,2% del producto interno bruto (PIB). Esta cifra representa una meta fiscal significativa para equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit financiero del país.

Además del recaudo tributario, el impacto conjunto de las medidas tributarias y los recortes del gasto estatal se calcula en un rango entre $47 billones y $50 billones para el año 2027. Estas cifras son fundamentales para entender la magnitud del esfuerzo financiero requerido por el gobierno.

Posiciones del Centro Democrático y propuesta alternativa

El debate legislativo tiene un antecedente directo en la reunión sostenida el sábado 14 de noviembre entre el expresidente Álvaro Uribe y representantes del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante este encuentro, el expresidente y su partido, Centro Democrático, entregaron una propuesta alternativa al ajuste fiscal propuesto por el Ejecutivo.

Al término de la cita, Álvaro Uribe manifestó que el diálogo dejó expectativas favorables. Destacó especialmente la disposición del Gobierno para buscar mecanismos que eviten que la carga de la reforma recaiga desproporcionadamente sobre los sectores sociales más vulnerables de la población.

"Salimos agradecidos de haber tenido esta reunión y con expectativas positivas", afirmó el expresidente. También resaltó la posición constructiva del vicepresidente José Manuel Restrepo y del ministro del Interior entrante, Alejandro Ordóñez, señalando una coincidencia en el diagnóstico pero diferencias en las soluciones.

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La preocupación central del uribismo, según explicó Uribe, recae en las soluciones prácticas. Su colectividad busca que la discusión incorpore cambios en los impuestos y medidas de reducción del gasto público, enfocándose en disminuir el tamaño del Estado como componente principal.

Detalles de la reforma tributaria propuesta

La alternativa presentada por el Centro Democrático plantea modificaciones sustanciales a varios de los tributos contemplados en la discusión actual. Uno de los cambios principales consiste en derogar, a partir del 1 de enero de 2027, los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.

Esta derogación también incluiría el impuesto al patrimonio y el impuesto de timbre desde la misma fecha. Estos cambios buscan aliviar la carga fiscal sobre ciertos productos de consumo básico y reducir la presión sobre la propiedad acumulada.

En cuanto al gravamen a los movimientos financieros, conocido coloquialmente como 4x1.000, el partido propone una reducción gradual de la tarifa. La propuesta establece que la tarifa pasaría a 3x1.000 en 2027, bajaría a 2x1.000 en 2028 y llegaría a 1x1.000 en 2029.

La intención final es eliminar definitivamente este gravamen a partir de 2030. Otro punto central de la propuesta es reducir la tarifa general del impuesto de renta para las empresas al 30%, efectiva desde 2027, incentivando así la inversión privada.

La reunión convocada por las comisiones económicas del Congreso servirá como un nuevo espacio de discusión crucial. Este foro permitirá a los coordinadores y ponentes de la iniciativa debatir las diferencias sobre cómo distribuir el costo del ajuste fiscal y evaluar las alternativas presentadas por los distintos partidos políticos en Colombia.