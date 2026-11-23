Autoridades condenan ataques con drones en Cesar que dejaron una policía herida. Exigen mayor presencia del Estado y seguridad tras la ola de violencia en la región.

La región del Cesar enfrenta una ola de violencia sin precedentes tras una sucesión de ataques terroristas en un lapso de apenas 24 horas. Estos eventos, que han cobrado vidas y dejado heridos, han generado una respuesta inmediata y firme por parte de diversos sectores de la sociedad colombiana. La ciudadanía y los funcionarios públicos han expresado su profundo rechazo y solidaridad con las Fuerzas Militares y de Policía afectadas. La seguridad en la zona se ha visto comprometida, llevando a medidas restrictivas como el toque de queda en Curumaní tras el atentado con explosivos contra la Policía. Este panorama preocupante ha movilizado a líderes políticos y administrativos que buscan una solución definitiva a la crisis de seguridad.

Condenas políticas y respaldo a fuerzas armadas

Honorario Henríquez, presidente del Senado de la República, utilizó sus plataformas digitales para condenar los recientes ataques con drones contra la Fuerza Pública. Estas acciones terroristas ocurrieron en Curumaní, Cesar, y en Cúcuta, Norte de Santander, poniendo en riesgo tanto a los uniformados como a la población civil. El mandatario legislativo afirmó que Colombia no puede ceder ante la violencia y que la paz se construye con presencia del Estado y justicia. Además, enfatizó la necesidad de fortalecer la inteligencia militar y policial para anticiparse a las amenazas. Su mensaje incluyó un firme respaldo y respeto hacia el trabajo de la Policía y el Ejército Nacional en esta difícil coyuntura.

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Detalles del ataque y solidaridad institucional

El alcalde de Curumaní, Hermes Fernando Martínez, rechazó categóricamente el ataque contra la Estación de Policía de Curumaní. Este incidente ocurrió en la mañana del día del atentado, generando una reacción inmediata de la comunidad local y las autoridades. El mandatario municipal expresó su solidaridad con la Policía Nacional, destacando específicamente el caso de la patrullera Lizeth Ximena Botero González. Esta oficial resultó herida en el ataque, aunque no de gravedad, por lo que se le deseó una pronta recuperación. La reacción del alcalde subraya la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger a quienes se encuentran en primera línea de la seguridad.

Escalada de violencia y análisis de los senadores

El senador Germán Rodríguez proporcionó detalles técnicos sobre el atentado, revelando que se escucharon más de siete explosiones en la mañana cerca de la Estación de Policía. El legislador exigió que los criminales responsables sean capturados y puestos a disposición de la justicia, o neutralizados si se enfrentan a la Fuerza Pública. Por su parte, el senador de la zona, Didier Lobo, también se pronunció sobre la crisis. Lobo afirmó que el Cesar despertó con un nuevo ataque terrorista, lanzándose ocho drones con explosivos contra la estación policial. Este hecho ocurre apenas dos días después del atentado en La Jagua de Ibirico, que dejó varios militares heridos y uno fallecido.

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Respuesta gubernamental y demandas de seguridad

La gobernación del Cesar se pronunció oficialmente rechazando el ataque con drones y informando que el secretario de Gobierno ya se encuentra en Curumaní. Su presencia tiene como objetivo respaldar a la Policía, verificar la situación en territorio y tomar medidas inmediatas. La entidad reiteró que en el Cesar no se arrodillan ante el terrorismo y que existe una respuesta institucional efectiva. Gumer De la Peña también alzó su voz, señalando que el Cesar necesita seguridad y apoyo urgente. De la Peña mencionó que los recientes hechos de violencia generan profunda preocupación en el departamento y solicitó al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa y a las autoridades competentes una respuesta oportuna.

Compromiso por la tranquilidad de las familias

La demanda de Gumer De la Peña se centra en proteger a las comunidades y a la Fuerza Pública mediante acciones contundentes. El funcionario alzó su voz por cada familia que merece vivir sin miedo, reafirmando que el Cesar necesita garantías y tranquilidad. No se puede permitir que la violencia siga amenazando a la gente de la región, según su declaracion. La respuesta conjunta de los senadores, el alcalde y el gobernador demuestra una unidad política para enfrentar la escalada de violencia. Se espera que esta coordinación derive en estrategias efectivas de inteligencia y seguridad para restablecer la calma en el departamento.