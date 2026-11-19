El senador Agmeth Escaf y otros congresistas exigen la renuncia de Luz Verónica Estrada tras confirmar la Universidad Nacional que su título de ingeniería es falso y no fue expedido por la institución.

El panorama político en Colombia se complica para la representante Luz Verónica Estrada Holguín, quien ahora enfrenta una presión sin precedentes dentro de su propia bancada. Este jueves, el senador Agmeth Escaf, miembro del Pacto Histórico, realizó un llamado público directo para que Estrada deje su curul en la Cámara de Representantes. La solicitud surge tras las firmes denuncias que vinculan su permanencia en el congreso con la presunta utilización de un diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia que la Universidad Nacional ha confirmado no haber expedido nunca.

Requiere renuncia por presunta falsedad en título

La postura del senador Agmeth Escaf fue tajante y cargada de una emoción que él mismo reconoció como dolorosa para la decisión. En su cuenta de X, Escaf escribió explicitamente: "Con mucho dolor le hago esta petición a una compañera de bancada: Verónica, debes renunciar a tu curul". El legislador argumentó que la situación no es fácil de abordar públicamente, pero señaló que la acumulación de evidencias indica que la congresista habría accedido a contratos con el Estado presentando diplomas falsificados. Para Escaf, lo coherente y necesario en este contexto es pedirle a Estrada que dé un paso al costado y se retire del cargo.

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Presión judicial y demandas de la senadora Pedraza

La presión no proviene únicamente de su propia bancada, sino que ha generado un movimiento transversal que incluye acciones judiciales formales. La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, fue una de las primeras voces en exigir la salida inmediata de Estrada, llevándola ante la justicia. Pedraza declaró que la congresista debe renunciar a su curul para poder defenderse sin el amparo de su poder político, reiterando que se debe respetar a la universidad pública y al país que dicen proteger. Pedraza calificó la situación como una "guachafita" que debe detenerse y denunció a Estrada ante la Corte Suprema y la Fiscalía por el delito de falsedad en documento público. Además, solicitó que la Procuraduría, la Contraloría y la Comisión de Ética de la Cámara inicien investigaciones paralelas.

Vínculo con la Dian y contratos millonarios

Un aspecto central de la crisis involucra la transparencia de los contratos públicos firmados por la representante. La senadora Pedraza pidió explícitamente revisar los contratos estatales de Estrada, destacando un acuerdo específico firmado en 2025 con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Este contrato asciende a un valor de 78 millones de pesos y, según la documentación disponible en el Secop II, aparece respaldada por el título académico que está siendo cuestionado por su presunta autenticidad. El director de la Dian en ese momento, Llinás, declaró que fue "asaltado en su buena fe" al recibir documentos que resultaron ser falsos, lo que evidencia que la fraude no solo afectó a la universidad, sino a múltiples entidades del estado.

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Respuesta oficial de la Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Colombia ha desmentido rotundamente la validez de los documentos presentados por Estrada. Mediante una respuesta a un derecho de petición, la universidad aclaró que la copia del registro de diploma atribuida a la congresista no proviene de su sede Medellín. Édgar Cortés, secretario general de la Universidad, explicó que Estrada nunca fue estudiante de la institución, ni el título, ni el diploma, ni las notas aparecen en sus registros oficiales. El número serial del documento cuestionado corresponde al año 2011, mientras que el supuesto grado está fechado erróneamente en noviembre de 2021, lo que denota una falsificación evidente. Además, Verónica Botero Flórez, quien era decana de la Facultad de Minas en los años 2011 y figura como firmante en el documento, afirmó en redes sociales que su firma en dicho papel no es legítima.

Reacciones políticas y escándalo posterior al debate

El escándalo se profundizó con comentarios de senadores de otras bancadas y la confirmación de denuncias penales. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, confirmó en un video grabado que la universidad denunció el caso ante la Fiscalía el 20 de noviembre de 2025. Desde el Centro Democrático, el senador Hernán Cadavid señaló que no es el único caso de falsedad en títulos dentro del petrismo, describiendo una serie de atajos utilizados por jóvenes cercanos a la coalición para llegar a cargos de elección popular o nombramiento. Cadavid afirmó que el petrismo ha dejado una "mala herencia ética a Colombia". Paralelamente, el representante Daniel Briceño etiquetó el caso como "otro título falso del Pacto Histórico" y Germán Rodríguez presentó una queja formal ante la Comisión de Ética. El excandidato Iván Cepeda, aunque sin pedir la renuncia directa, dijo que quienes presentan documentos falsificados deben asumir las consecuencias. El escándalo estalló públicamente tras un debate de control político donde se notó la confusión de Estrada al referirse a términos técnicos, sumado a una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría y la denuncia ante la Corte Suprema. Hasta la fecha, Estrada no se ha pronunciado y ha puesto en privado su cuenta de redes sociales, mientras el partido Pacto Histórico remitió el caso a su Comité de Ética, exigiendo celeridad pero respetando la presunción de inocencia.