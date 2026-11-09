Senador busca revocar permiso de viaje del expresidente Petro

El senador Germán Rodríguez presenta solicitud para anular la autorización dada al expresidente Gustavo Petro el 12 de agosto, exigiendo su permanencia en Colombia.

Una iniciativa legislativa presentada ante el Senado de la República busca anular la autorización que permite al expresidente Gustavo Petro viajar al exterior durante un periodo prolongado. Este movimiento surge como respuesta directa a las investigaciones judiciales y las denuncias de corrupción que actualmente cargan sobre su nombre, buscando forzar su residencia permanente en territorio nacional.

La solicitud para revocar autorización presidencial

El senador Germán Rodríguez, miembro del partido Salvación Nacional, radicó formalmente una solicitud ante la corporación legislativa. El objetivo central es obtener la revocatoria del permiso que el Congreso de la República le otorgó al expresidente Gustavo Petro el pasado 12 de agosto. Dicha autorización vigente permitía al mandatario histórico ausentarse del país por un año completo.

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Fecha clave y fundamentos del proyecto

El senador Rodríguez declaró explícitamente que el martes 10 de noviembre intervendrá en la Plenaria del Senado para presentar este argumento. Sosteniendo que la prudencia política debe ceder ante la necesidad de rendir cuentas. Afirmó que dejar la puerta abierta a la salida del país no constituye una medida de respeto institucional, sino una forma de complicidad con posibles irregularidades.

Denuncias de corrupción y pruebas judiciales

La justificación para este reclamo legislativo se basa en el despliegue diario de nuevas evidencias que señalan directamente al expresidente Petro. Varias de estas pruebas ya han sido incorporadas al proceso judicial y están en manos de las autoridades competentes. La estrategia busca asegurar que el expresidente responda ante las autoridades por las polémicas que lo han rodeado en los últimos días.

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Consecuencias de la permanencia forzosa

Si la solicitud es aprobada, el expresidente Gustavo Petro quedaría obligado a permanecer en Colombia de forma permanente. Esto eliminaría cualquier barrera física que le permitiera evadir la justicia o alejarse de las investigaciones vigentes. La medida busca garantizar el acceso a la jurisdicción nacional para aclarar los hechos denunciados.

Próximos pasos en la agenda legislativa

El proceso continúa con la discusión en la Plenaria del Senado programada para el martes 10 de noviembre. Este día será crucial para determinar si la mayoría de los senadores apoyan la revocatoria del permiso original. El debate definirá si el expresidente puede continuar sus viajes internacionales o debe enfrentar los cargos legales en suelo colombiano.