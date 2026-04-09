Senador electo Germán Rodríguez denuncia fallas en la flota aérea y cuestiona seguro del avión accidentado

El senador electo Germán Rodríguez advierte sobre el estado de la flota aérea colombiana, cuestiona el seguro del avión militar accidentado y expresa preocupación por la capacidad de la fuerza pública. Denuncia fallas en la flota y el uso de drones por parte de grupos armados.

Germán Rodríguez , senador electo, ha lanzado serias advertencias sobre el estado de la flota aérea y ha cuestionado el seguro del avión militar accidentado en Puerto Leguízamo . Según el senador, el seguro no cubría la totalidad de los daños, existiendo un déficit cercano a los 260 millones de pesos, lo que ha generado preocupación y la necesidad de una investigación exhaustiva.

Rodríguez, en una entrevista en La FM, enfatizó la gravedad de la situación actual, que evidencia fallas operativas y una disminución en las capacidades de la Fuerza Aérea. La problemática no se limita al accidente, ya que ha señalado la inoperatividad de varios equipos clave, incluyendo helicópteros MI-17, Black Hawk y UH-60, con más del 65% de la flota fuera de servicio en ciertos momentos. Esta situación, según Rodríguez, es preocupante, y los equipos se encuentran en un estado de deterioro avanzado, “oxidándose en los hangares.”\El senador también alertó sobre el uso de drones por parte de grupos armados para realizar ataques, contrastando esta situación con la limitada capacidad aérea estatal. Destacó el ingreso de las disidencias de las FARC en el uso de drones para acciones armadas. Además de la flota aérea, Rodríguez extendió sus críticas a la conducción general de la fuerza pública, señalando errores significativos que afectan áreas clave como la inteligencia y las fuerzas especiales. Afirmó que estos errores no son recientes, sino que el deterioro de la fuerza pública ha sido progresivo, desde la administración del expresidente Santos, y se ha agravado en el actual gobierno. Mencionó la salida de más de 70 generales y almirantes y también el aumento de sueldos como factores que deben ser analizados. Rodríguez considera que existe una estrategia en curso que ha impactado la estructura de la fuerza pública, un hecho que requiere de una profunda evaluación.\Finalmente, el senador electo Germán Rodríguez confirmó su participación en la Comisión Segunda del Senado, donde planea abordar los temas de defensa nacional a partir del próximo 7 de agosto. Enfatizó que este espacio será crucial para discutir y analizar las problemáticas y desafíos que enfrenta la fuerza pública, especialmente en lo relacionado con la defensa nacional y la seguridad. Rodríguez destacó la importancia de las operaciones aéreas en regiones como el Pacífico, donde el acceso depende en gran medida de esta capacidad. La disminución de estas capacidades, según el senador, limita la acción de la fuerza pública y afecta la seguridad en áreas estratégicas. El senador dejó claro que su compromiso es trabajar en soluciones concretas para fortalecer la fuerza pública y garantizar la seguridad del país. Este análisis detallado sobre el estado de la fuerza pública resalta la necesidad de una revisión profunda y la implementación de medidas correctivas para garantizar la eficiencia y la seguridad nacional. Es crucial investigar los hallazgos y las denuncias realizadas para fortalecer la seguridad del país





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