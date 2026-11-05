Senador Escobar presenta tres iniciativas para proteger la Palma de Cera y la cultura en Colombia

El senador Escobar radicó proyectos para impulsar el turismo sostenible con la Palma de Cera, proteger la gastronomía tradicional y ampliar incentivos culturales en las regiones.

El senador colombiano Escobar ha presentado tres propuestas legislativas fundamentales en el Salón de Medios del Congreso de la República. Estas iniciativas buscan transformar el desarrollo socioeconómico y cultural del país a nivel nacional.

Ruta Turística de la Palma de Cera

La primera iniciativa propone crear una ruta turística específica dedicada a la palma de cera. Este árbol puede alcanzar hasta sesenta metros de altura y vive más de doscientos años. El proyecto establece que tarda ochenta años en llegar a su etapa adulta. La propuesta busca generar impacto regional desde el departamento de Caldas.

Also read Hitos electorales en EEUU: De El-Sayed, primer senador musulmán, al giro en Texas con Hinojosa

Escobar argumenta que se debe desarrollar un piloto para fortalecer al árbol nacional. Esta estrategia busca proteger la especie y utilizarla como instrumento de desarrollo ambiental. Asimismo, pretende servir como motor turístico para fortalecer las economías de los municipios involucrados.

Protección de Sabores Tradicionales

La segunda medida introduce una política pública para proteger la gastronomía tradicional colombiana. El objetivo es respaldar directamente a los productores del campo ante la pérdida de conocimientos ancestrales. Escobar asegura que no se debe permitir que el saber sobre la preparación de alimentos desaparezca.

Advertisement

Esta iniciativa también busca integrar a todos los actores de la cadena alimentaria local. Se pretende dinamizar las economías locales mediante el apoyo a pequeños productores campesinos. Además, se reconoce el valor de los cocineros y las personas expertas en cocina tradicional.

Ampliación de Incentivos Culturales

La tercera propuesta aborda la brecha cultural entre las regiones y la capital del país. Busca facilitar el acceso a los incentivos de CoCrea para creadores en todo el territorio. Esto incluye oportunidades específicas para gestores culturales y cineastas fuera de Bogotá.

El senador enfatiza la necesidad de extender beneficios más allá de Caldas. Las propuestas están diseñadas para impactar positivamente en toda la nación. Se espera que estas medidas reduzcan desigualdades históricas en el acceso a recursos culturales.