Senador estadounidense Bernie Moreno observará elecciones presidenciales en Colombia

El senador republicano Bernie Moreno visitará Colombia como observador electoral en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en respuesta a preocupaciones sobre la seguridad y las garantías democráticas. Su presencia se suma a una delegación de 86 funcionarios estadounidenses acreditados por el CNE.

En un panorama político colombiano signado por crecientes inquietudes en torno a la solidez de las garantías democráticas y la seguridad ciudadana, la visita del senador estadounidense Bernie Moreno a Colombia, programada para la última semana de mayo, adquiere una relevancia particular.

Moreno, un legislador republicano, desempeñará el rol de observador internacional en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, integrándose a una delegación compuesta por 86 funcionarios estadounidenses. Esta delegación actuará como veedora, amparada por una acreditación de “misión informal” concedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a raíz de una solicitud formal presentada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

La confirmación de la presencia del senador Moreno fue comunicada por los congresistas colombianos José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo, quienes enfatizaron que su participación representa un elemento crucial para fomentar la “tranquilidad” y la confianza en el desarrollo del proceso electoral. Esta iniciativa se produce en un contexto de creciente preocupación, tanto a nivel nacional como internacional, por las posibles amenazas a la integridad del sufragio. Durante recientes encuentros en Washington D.C.

, representantes de la oposición colombiana expresaron sus inquietudes a organismos internacionales de gran envergadura, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las denuncias presentadas ante estas instancias versan sobre una serie de riesgos potenciales que podrían comprometer la transparencia y la equidad de las elecciones.

Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran las acusaciones de posibles presiones y coacciones al voto en regiones donde operan grupos armados ilegales, así como cuestionamientos relacionados con el acceso desigual a los medios de comunicación públicos y la presunta estigmatización de opositores políticos a través del discurso oficial del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estas denuncias subrayan la necesidad de una observación electoral rigurosa e imparcial para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en libertad y sin temor a represalias.

La situación se agrava por el clima de alta tensión política que prevalece en el país, exacerbado por el trágico asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año anterior, un evento que ha dejado una profunda huella en el actual escenario electoral y ha intensificado los temores sobre la seguridad de los candidatos y líderes políticos. La preocupación por la integridad del proceso electoral colombiano no se limita a los actores nacionales y regionales.

Funcionarios del gobierno estadounidense también han manifestado su inquietud. Jennifer Locetta, por ejemplo, advirtió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Estados Unidos está vigilando de cerca cualquier intento de manipular o afectar la integridad de las elecciones. De manera similar, Michael Kozak, un alto funcionario del Departamento de Estado, emitió advertencias contundentes contra posibles agresiones a candidatos y líderes políticos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también ha expresado su preocupación, alertando sobre la persistencia de riesgos para la seguridad y las garantías democráticas en Colombia. En su informe más reciente, el secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció que, si bien las elecciones legislativas de marzo se desarrollaron en su mayoría de forma pacífica, persisten actos de violencia y presión por parte de grupos armados en diversas regiones del país.

El informe de la Misión de Verificación de la ONU documentó una serie de incidentes preocupantes, incluyendo ataques contra los esquemas de seguridad de candidatos, desapariciones forzadas y retenciones ilegales de líderes sociales, así como asesinatos de miembros de la Fuerza Pública en operaciones relacionadas con la logística electoral. El informe también identificó al menos 185 municipios que presentaban altos niveles de riesgo antes de la jornada electoral, especialmente en zonas rurales con una fuerte presencia de actores armados ilegales.

La llegada de esta misión de observadores extranjeros, encabezada por el senador Moreno, busca fortalecer la vigilancia internacional sobre las elecciones, en un momento en que la seguridad y las garantías democráticas se han convertido en el centro del debate público nacional. La atención de organismos internacionales y gobiernos extranjeros refleja la importancia del proceso electoral colombiano en el contexto regional y su impacto potencial en la estabilidad y la democracia en América Latina





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