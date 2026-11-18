El senador Gustavo Moreno permitió la entrada de presos al Capitolio durante el control político al ministro Iván Cancino para demandar una reforma al sistema penitenciario colombiano y ampliar la capacidad de los centros de reclusión.

El Senado de la República registró una acción inusual durante un debate de control político, cuando un grupo de reclusos ingresó al recinto del Capitolio bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec). La autorización para este ingreso fue otorgada por el senador Gustavo Moreno, miembro del Partido Alianza Social Independiente (ASI), quien buscaba visibilizar las graves deficiencias del sistema penitenciario nacional. Este grupo de personas privadas de libertad, pertenecientes al programa Cárceles Productivas establecido por la Ley 2446, se presentó en fila para exigir medidas urgentes al gobierno de De la Espriella.

Detalles del ingreso y marco legal del programa

Los reclusos que accedieron al hemiciclo formaban parte de iniciativas de manufactura y comercialización amparadas por la legislación vigente, la cual permite el desarrollo de actividades económicas dentro de los centros de reclusión. Moreno aprovechó la presencia de los presos para solicitar directamente al Ministerio de Justicia que presente una reforma legislativa destinada a atender las dificultades estructurales del sistema. El senador insistió en la necesidad de habilitar un traslado directo de las personas privadas de libertad hacia los establecimientos penitenciarios, señalando que existen condenados que llevan entre cuatro y cinco años detenidos en estaciones de policía o centros de reclusión transitoria sin llegar a sus destinos definitivos.

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Propuestas económicas y exenciones impositivas

Durante la intervención, Moreno convocó al sector empresarial a instalar fábricas e industrias dentro de los centros penitenciarios, destacando que la normativa vigente otorga una exención del diecinueve por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos elaborados bajo el programa de Cárceles Productivas. Esta medida busca no solo reducir los costos de producción para las empresas, sino también generar oportunidades laborales y de reinserción para los internos, transformando la dinámica productiva dentro de las instalaciones penitenciarias existentes.

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Posición del Gobierno y el ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Iván Cancino, no ofreció una respuesta inmediata frente al hecho puntual de la entrada de los presos al Capitolio, pero sí detalló cómo la administración Nacional está affrontando la crisis del sistema penitenciario. El funcionario aclaró que no se construirán cárceles en perímetros urbanos, una decisión estratégica orientada a combatir delitos como la extorsión. Asimismo, confirmó que la administración de Abelardo de la Espriella trabaja activamente en la finalización de los centros de reclusión en Riohacha y Sabanas de Ángel, proyectos esenciales para ampliar la capacidad del sistema y descongestionar las instalaciones existentes.

Iniciativas contra la extorsión y sanciones internas

En el marco del debate, Cancino resaltó las iniciativas para instalar inhibidores de señal telefónica dentro de los establecimientos penitenciarios, coordinando esfuerzos con plataformas como Meta y TikTok para combatir la extorsión y el reclutamiento forzado de menores. El también destacó el apoyo del sector bancario y de plataformas de pago para hacer frente a estos flujos ilícitos. Sobre la disciplina interna del Inpec, el funcionario reiteró que existen alrededor de 235 sanciones aplicadas a integrantes de la entidad por conductas irregulares, algunas de ellas vinculadas a actos de corrupción dentro de las cárceles, reforzando el compromiso de la administración con la transparencia y la seguridad en el sector.