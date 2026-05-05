Senador Mauricio Gómez Amín renuncia al Partido Liberal y al Senado para dedicarse a la campaña de Abelardo de la Espriella

El senador Mauricio Gómez Amín presentó su renuncia irrevocable al Partido Liberal y al Senado para enfocarse en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, criticando la actuación del partido durante el gobierno de Gustavo Petro y marcando distancia con la política tradicional.

En una sesión plenaria celebrada este martes, el senador Mauricio Gómez Amín anunció su renuncia irrevocable tanto a su curul en el Senado como a su militancia en el Partido Liberal Colombiano.

Esta decisión marca un giro significativo en su carrera política, ya que se dedicará por completo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, donde desempeña un papel clave como Jefe de Debate. En su declaración, Gómez Amín explicó que su salida del Congreso y del partido responde a un compromiso con la campaña y a diferencias ideológicas con la dirección actual del liberalismo.

Durante su intervención, leyó un comunicado en el que detalló sus razones: 'Por medio de la presente me permito presentar renuncia irrevocable a mi condición de senador de la República, así como a mi militancia en el Partido Liberal Colombiano'. El senador destacó que su trayectoria en el Congreso siempre estuvo marcada por la disciplina y el respeto a la institución parlamentaria, evitando las ausencias frecuentes que caracterizan a algunos legisladores.

Sin embargo, reconoció que las demandas de la campaña presidencial requieren su presencia constante, lo que le impediría cumplir plenamente con sus obligaciones como congresista hasta el 20 de junio.

'Las exigencias crecientes de esta campaña presidencial demandan cada día más energía, tiempo y presencia. Por esa razón, antes que permanecer formalmente en el Congreso sin poder cumplir a plenitud con las cinco semanas finales de la legislatura, prefiero dar un paso al costado con responsabilidad y respeto por esta institución', afirmó. Gómez Amín también criticó la actuación del Partido Liberal durante el gobierno de Gustavo Petro, señalando que su renuncia responde a una cuestión de conciencia.

'Durante estos últimos cuatro años nunca me sentí cómodo con la forma en que las bancadas de Senado y Cámara, mayoritariamente y con contadas excepciones, terminaron plegándose a iniciativas legislativas inconvenientes y destructivas para Colombia y para la democracia, cediendo ante el impresentable gobierno de Gustavo Petro', declaró. Además, el senador marcó distancia con el apoyo que el liberalismo brindó a Paloma Valencia, argumentando que su decisión tiene un sentido político profundo.

'La campaña de Abelardo de la Espriella no es una campaña electoral más. Es la expresión de un movimiento popular que está naciendo por fuera de las prácticas agotadas de la política tradicional; un movimiento con otros significados, otros propósitos y otras formas de relación con la ciudadanía', concluyó.

Esta renuncia no solo refleja un cambio en la trayectoria política de Gómez Amín, sino también un desafío a la estructura tradicional del Partido Liberal, que ha sido cuestionado por su alineación con el gobierno de Petro





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