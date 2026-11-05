Senadora Andrea Padilla busca a hombre por zoofilia en Chocó

La senadora Andrea Padilla Villarraga exige justicia por el maltrato sexual a un cerdo en El Carmen de Atrato, Chocó. Las autoridades investigan bajo la Ley 1774.

Las autoridades en Colombia han iniciado una búsqueda urgente para identificar a un individuo que comete un acto de zoofilia en el municipio de El Carmen de Atrato, ubicado en el departamento del Chocó. El caso se hizo viral tras la publicación de imágenes captadas por cámaras de seguridad de una finca en los límites con Antioquia. Estas grabaciones muestran a un hombre teniendo un presunto acto sexual contra un cerdo dentro de un corral. El propietario de la propiedad fue quien hizo públicas estas evidencias para solicitar una intervención inmediata de las fuerzas del orden y proceder legalmente contra el agresor.

Difusión viral y llamada a la acción

La senadora colombiana Andrea Padilla Villarraga, representante del partido político Alianza Verde, fue la figura política que amplió la difusión de este caso en las redes sociales. A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la legisladora expresó su indignación y ofreció disculpas por la naturaleza gráfica del contenido, pero afirmó que era necesario ubicar a la persona responsable. Padilla Villarraga calificó al presunto infractor como un individuo asqueroso y peligroso, señalando que el animal sufrido fue un cerdo. La congresista, quien tiene su base en Bogotá, utilizó su visibilidad para presionar a las autoridades locales.

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Solicitó intervención de Gobernadora Nubia Córdoba

La senadora Andrea Padilla Villarraga dirigió un mensaje específico a las autoridades del departamento del Chocó para exigir claridad sobre los hechos. En su publicación, la parlamentaria mencionó directamente a la Gobernadora Nubia Carolina Córdoba, solicitando su ayuda urgente para esclarecer el caso. También hizo un llamado a los señores de la Policía de Chocó de Carabineros, indicando que se necesita su colaboración para dar con este presunto delincuente. Padilla Villarraga incluso ofreció sus propios canales de contacto para apoyar la investigación, demostrando el alto perfil político que ha adquirido este incidente de maltrato animal.

Aplicación de la Ley 1774 de protección animal

Las investigaciones se enmarcan estrictamente en la normativa vigente sobre la protección de los animales en el territorio nacional. De acuerdo con la Ley 1774 de 2016, la cual reconoce a los animales como seres sintientes, cometer actos sexuales contra ellos constituye un delito penal grave. La legislación establece que las penas de prisión para este tipo de conductas oscilan entre cuatro años y cinco años y medio. Además de la privación de la libertad, la ley contempla el pago de multas económicas que pueden llegar hasta los 50 salarios mínimos mensuales.

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Valor actual de las multas y sanciones económicas

El valor económico de las sanciones previstas en la ley se calcula con base en el salario mínimo legal vigente en el país. En el momento actual, un salario mínimo mensual equivale a un valor que hace que la multa máxima de 50 salarios ascienda a 87.546.000 pesos colombianos. Esta cuantía representa una penalización significativa destinada a desincentivar la violencia contra la fauna y a castigar severamente a quienes atentan contra el bienestar de los animales. Las autoridades judiciales y de policía deben aplicar estas sanciones una vez se identifique y capture al sospechoso.

Búsqueda en casco urbano y estado de alerta

Con las evidencias captadas en video, donde parece que el presunto responsable ignoraba estar siendo grabado, las autoridades ya avanzan en su búsqueda. Los operativos de identificación se están llevando a cabo tanto en la finca rural como en el casco urbano del municipio de El Carmen de Atrato. Este despliegue responde a la indignación suscitada por este caso de zoofilia dentro de la población local. Los ciudadanos y la comunidad legal están pidiendo que se le impongan las sanciones legales correspondientes al agresor, exigiendo justicia para el animal víctima de esta atrocidad.