Senadora Cabal bloquea la orden de suspensión provisional de Petro y alerta sobre riesgos constitucionales

La opositora Ana María Cabal detuvo la medida de la Comisión de Acusaciones que pretendía suspender al presidente Petro, argumentando falta de competencia y señalando que solo el Senado puede decidir al respecto, en un contexto electoral crítico.

La senadora del Centro Democrático, Ana María Cabal , puso freno inmediato a la controvertida orden emitida por la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que pretendía suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por una supuesta participación en actividades política s incompatibles con su cargo.

Cabal argumentó que la medida carece de fundamento jurídico y que la comisión no tiene la autoridad para ejecutar una suspensión tan drástica. En su intervención, la congresista subrayó que solo el Senado posee la competencia para decretar la destitución temporal de un mandatario, según lo establecido en la Constitución, y advirtió que la acción de la Comisión podría convertirse en un escudo que fortalezca al gobierno en lugar de debilitarlo.

Su postura, lejos de ser un simple apoyo a Petro, se inscribe en una estrategia política de la oposición que busca evitar que el Ejecutivo utilice la medida como herramienta de persecución institucional a tan solo diez días de la segunda vuelta electoral, cuando el clima político ya es extremadamente sensible y polarizado





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