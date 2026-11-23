La senadora Deisy Osorio enfrenta cuestionamientos por su perfil académico y contratos públicos mientras se resuelve el caso de la Procuraduría con otra legisladora.

La senadora Deisy Johana Osorio, electa con el puesto veintiuno de la lista cerrada del Pacto Histórico, se encuentra actualmente bajo intensa presión pública debido a las controversias relacionadas con su trayectoria académica y profesional. El debate se ha intensificado tras la publicación de su hoja de vida en la plataforma Congreso Visible, donde aparece registrada como contadora pública con especialización en Finanzas, una afirmación que su equipo político niega categóricamente al señalar que la información no ha sido consultada ni validada por ella.

Situación académica y controversia pública

El centro del escándolo radica en que, a pesar de que su currículum indica posesión de un título profesional y una especialización, la senadora Osorio aún no ha completado el proceso de graduación formal. A diferencia de otros casos recientes de diplomados falsificados, la situación de Osorio implica que los títulos simplemente no existen en este momento porque el trámite de graduación está pendiente. El equipo de la senadora aclaró en declaraciones a este diario que ella no se presenta públicamente como especialista, sino que su registro oficial la describe como estudiante de Contaduría Pública en proceso de grado, sugiriendo que la plataforma de datos abiertos cometió un error al interpretar su estado académico.

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Certificaciones y retrasos en la graduación

La defensa de la senadora sostiene que sus ocupaciones políticas han impedido la finalización de sus estudios universitarios. Según información proporcionada por Caracol Radio, la última barrera académica pendiente para Osorio era la presentación de la prueba Saber Pro. Este examen estandarizado, necesario para obtener el título, fue finalmente rendido el 18 de octubre de 2026, aproximadamente un mes antes de los hechos actuales. Adicionalmente, se destaca que la Oficina de Registro y Control Académico de la Fundación de Educación Superior San José certificó en enero de 2023 que Osorio había aprobado todas las asignaturas requeridas, encontrándose exclusivamente a la espera del trámite de grado, un estado que se ha extendido durante casi tres años sin conclusión definitiva.

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Contratos públicos y vínculos institucionales

Además de las dudas académicas, el escrutinio se centra en sus vínculos financieros con el Estado antes de asumir el senado. Los registros de contratación pública indican que Osorio firmó al menos tres contratos con entidades oficiales. El primero, vigente entre junio y diciembre de 2024 en el municipio de Maicao, ascendió a $18.450.000 para servicios técnicos en procesos administrativos. El segundo contrato, por $20.000.000, correspondía a apoyo en la gestión de comunicaciones con la agencia ITRC entre abril y diciembre de 2025. Finalmente, en 2025 firmó un acuerdo con el Senado por $11.6 millones para servicios profesionales en la Comisión Accidental de Seguimiento al Restablecimiento de Relaciones con Venezuela, coordinada por la senadora Gloria Flórez, su madrina política, cuyos honorarios mensuales se fijaron en $5 millones basándose en la experiencia requerida.

Contexto político y denuncias previas

Este escrutinio se produce en un momento político delicado para el Pacto Histórico, coincidiendo con la suspensión de la representante Luz Verónica Estrada por la Procuraduría debido a un escándalo de títulos falsos. Mientras que el caso de Estrada implica diplomados fraudulentos, la situación de Osorio se caracteriza por la falta de titulación formal en curso. No obstante, la senadora calificó la situación como una persecución política, afirmando que sus críticos están "pescando en río revuelto". Anteriormente, en septiembre de 2023, El Tiempo reportó denuncias de líderes de Colombia Humana en Maicao sobre la asignación de ollas comunitarias durante su campaña al Concejo, donde se alegó que su pareja, entonces director departamental de la UNGRD, facilitó el manejo de estos recursos.