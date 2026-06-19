Senadora Martha Peralta y la magistrada Cristina Lombana siguen en indagatoria por el caso de la UNGRD

La detención de la senadora Martha Peralta ordenada por la magistrada Cristina Lombana desata nuevas dudas acerca de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El proceso, con evidencias de tráfico de influencias y cohecho impropio, examina la legitimidad de contratos y la integridad de la senadora ante una audiencia pública.

La sentencia de la magistrada Cristina Lombana inició una nueva etapa de controversia y tensión en la política colombiana cuando ordenó la detención de la senadora Martha Peralta , vinculada a la polémica Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ( UNGRD ).

La noche anterior a la incautación, Peralta, bajo custodia policial, se vio forzada a permanecer en su domicilio para garantizar su comparecencia ante la Sala Especial de Instrucción. Cuando el amanecer iluminó la calle 72 de Bogotá, la senadora salió de su casa con la compañía de su abogado y tres policías que la escoltaron hasta el edificio donde se lleva a cabo el juzgamiento.

El itinerario de la aparatología, con vehículos al frente y al fondo de la camioneta, reveló el tono intenso de la operación, sin que la parlamentaria ofreciera declaraciones hasta varias horas más tarde. El proceso abre un debate profundo sobre la corrupción en el sector público, pues la investigación incluye acusaciones de tráfico de influencias y cohecho impropio.

Se señala que Peralta habría solicitado la adjudicación de un contrato superior a dos mil millones de pesos para una empresa dedicada a maquinaria amarilla en La Guajira, en coordinación con empresarios vinculados al exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Los registros de ingreso al organismo revelan que la senadora, su abogado y los empresarios presentaron la entidad antes de que el contrato se designe a la compañía.

Además, las grabaciones y testimonios entregados por María Alejandra Benavides y otros implicados forman parte de la evidencia que la Corte Suprema examina. La propuesta de la magistrada Lombana contempla distintas opciones: una medida de aseguramiento, una acusación con llamado a juicio, o incluso la posibilidad de archivo si se considerase una falta de evidencia, aunque dicha última alternativa se percibe como la menos probable. El impacto político no se limita a la polémica legal.

La senadora, cuya base electoral se centra en la comunidad indígena de La Guajira, promete defender su integridad ante los electores. A la vez, el caso intensifica la presión sobre la propia Corte Suprema para demostrar la independencia y la imparcialidad en la administración de justicia.

En medio de una campaña electoral que se arremolina, la indagación de la UNGRD añade un inciso crítico a la agenda de los partidos tradicionales y a la crisis de confianza que ejerce el sistema electoral. Al final del proceso, el resultado podrá sentar base para futuros retos legislativos y para la continuidad de la reputación de la política que históricamente ha tratado la transparencia y la rendición de cuentas con firmez





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Martha Peralta Cristina Lombana UNGRD Corrupción Indagatoria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corte Suprema ordenó que la Policía conduzca a la senadora Martha Peralta a indagatoria por caso UNGRDEste procedimiento lo ordenó el despacho de la magistrada Cristina Lombana tras dos aplazamientos.

Read more »

Corte Suprema ordena conducción de la senadora Martha Peralta por escándalo en la UngrdLa senadora del Mais es investigada por presuntos hechos de corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Read more »

Caso Ungrd: Martha Peralta será conducida por la Policía a diligencia ante la Corte SupremaAgentes de la Policía Nacional se encuentran a esta hora en la residencia de la senadora en el barrio El Quirinal de Bogotá.

Read more »

Autoridades conducen a indagatoria ante la Corte a la senadora Martha PeraltaHabía pedido dos aplazamientos para responder los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la UNGRD.

Read more »