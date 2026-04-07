Senadora Zuleta critica decisión de la Fiscalía sobre el proceso de paz en Medellín y denuncia persecución

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, se pronuncia sobre la revocación de suspensiones de órdenes de captura en Medellín y critica la supuesta persecución al proceso de paz, defendiendo las acciones del Gobierno y acusando a autoridades locales de desinformar.

En una entrevista concedida a 6AM W de Caracol Radio, la senadora del Pacto Histórico , Isabel Zuleta , expresó su postura sobre la decisión de la Fiscalía General de la Nación de revocar parcialmente la suspensión de 16 órdenes de captura en el Valle de Aburrá, así como de avanzar en los procesos judiciales contra los líderes vinculados a la mesa de paz urbana.

La congresista, aunque respetuosa de la autonomía del ente acusador, manifestó su desacuerdo con la determinación, argumentando que esta podría afectar el desarrollo del proceso de paz. Explicó que la solicitud presentada por la delegación del Gobierno no tenía como objetivo otorgar libertades, sino más bien “brindar garantías para avanzar en los acercamientos con los voceros de las estructuras armadas”. Zuleta abordó las críticas surgidas en torno a las supuestas liberaciones de individuos relacionados con grupos criminales, enfatizando que aquellos que actualmente se encuentran en libertad lo están por decisiones emanadas de jueces de la República y no como resultado del proceso de paz. “Aquí no se otorgó ninguna libertad. Esas personas recuperaron su libertad tras cumplir sus condenas”, afirmó la senadora, clarificando la situación legal de estas personas. La senadora también señaló que se percibe una “persecución judicial, política y mediática” dirigida contra el proceso de paz que se desarrolla en Medellín. Dirigió críticas a figuras de autoridad local como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acusándolos de difundir información incorrecta. Zuleta enfatizó la importancia de no utilizar los recursos públicos para propósitos que, según ella, son de carácter propagandístico. “El gobernador de Antioquia no debería emplear los recursos públicos en un espectáculo mediático al interponer una acción de nulidad”, afirmó. Además, agregó que “intentan utilizar el ataque al proceso de paz como una herramienta para promover sus agendas políticas”. Zuleta abordó las críticas de la Fiscalía relativas a las peticiones relacionadas con personas ya privadas de su libertad, reconociendo que “podría parecer una situación ilógica”, pero argumentó que esto se debe a decisiones judiciales previas que han generado incoherencias en los procesos legales. La congresista defendió el estado actual de la mesa de paz, indicando que se encuentra en una etapa avanzada. Detalló que se están abordando temas cruciales como el “reconocimiento de las víctimas urbanas, la implementación de programas de reinserción, la transformación de las economías ilícitas y la puesta en marcha de acciones territoriales destinadas a consolidar los acuerdos alcanzados”. Finalmente, Zuleta reiteró que “el objetivo de las peticiones del Gobierno es garantizar las condiciones adecuadas para el diálogo” y no entorpecer las funciones judiciales. Además, instó a la responsabilidad en el manejo de la información relacionada con el proceso, advirtiendo que filtraciones o interpretaciones erróneas podrían perjudicar su desarrollo. “Todos los comunicados y acuerdos emanados de Medellín y del Valle de Aburrá son de dominio público, con el fin de que la ciudadanía pueda colaborar en su seguimiento, ya que individuos como Federico Gutiérrez distorsionan la información”, concluyó la senadora. En resumen, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, defendió el proceso de paz urbano en Medellín tras la decisión de la Fiscalía de revocar suspensiones de órdenes de captura. Zuleta argumentó que las acciones de la Fiscalía podrían perjudicar el proceso, resaltando que las solicitudes del Gobierno buscaban garantizar condiciones para el diálogo y no interferir en las funciones judiciales. Criticó la “persecución” al proceso de paz y acusó a autoridades locales de desinformar, instando a la responsabilidad en el manejo de la información





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