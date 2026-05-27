Señalamientos contra Zapatero: presos políticos venezolanos como moneda de cambio

El consultor Peche Arteaga acusa al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero de utilizar presos políticos en Venezuela como fichas de intercambio para obtener beneficios económicos, basándose en documentos incautados por la justicia española.

El consultor político internacionalista Peche Arteaga ha realizado graves señalamientos contra el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero , vinculándolo con el uso de presos políticos venezolanos como fichas de intercambio en negociaciones que habrían derivado en beneficios económicos para el exmandatario y su entorno.

Según Arteaga, durante años Zapatero se presentó como un mediador imparcial en la crisis venezolana, pero documentos incautados por las autoridades españolas revelarían su participación activa en gestiones para obtener la liberación de detenidos a cambio de declaraciones políticas favorables al gobierno de Nicolás Maduro. El consultor afirmó que estos movimientos no se limitarían a Venezuela, sino que tendrían ramificaciones en otros países de la región, lo que pondría en entredicho la figura del expresidente en el ámbito internacional.

De acuerdo con Arteaga, las anotaciones incautadas describen supuestas gestiones en las que Zapatero habría actuado como intermediario en casos de personas detenidas en Venezuela, sugiriendo a familiares que la liberación del preso político sería más probable si realizaban determinadas declaraciones. El consultor sostuvo que el número de presos políticos en Venezuela superaría las 2.500 personas tras el proceso electoral de 2024, y que estos habrían sido utilizados como parte de dinámicas de negociación política, calificando la situación como un intercambio de personas por favores o beneficios.

Asimismo, mencionó que en estas operaciones habrían intervenido intermediarios cercanos a Zapatero, quienes habrían recibido comisiones por gestiones vinculadas al rescate de la aerolínea Air Europa durante la pandemia, operación aprobada por el gobierno español en 2021 para evitar la quiebra de la compañía. Peche Arteaga enfatizó que la investigación en curso busca establecer vínculos entre actores políticos, empresariales y el entorno venezolano, y que Zapatero pasaría a la historia como el primer expresidente español imputado por un caso de corrupción.

Las acusaciones surgen en un contexto de tensión política, donde el expresidente ha sido cuestionado por sectores de la oposición venezolana. Mientras tanto, las autoridades españolas continúan indagando en los documentos y las conexiones que podrían revelar una red más amplia de influencias y beneficios económicos. El caso ha generado un intenso debate sobre el rol de los mediadores internacionales y los límites de la negociación política en situaciones de crisis humanitaria





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