Sentencia de 18 años de prisión por asesinato de taxista en Medellín

Un juez condenó a Maximino Mosquera Córdoba a 18 años de prisión por el asesinato de un taxista en el norte del Valle de Aburrá. El crimen ocurrió tras un enfrentamiento por un pago de la carrera.

Un juez de conocimiento condenó a 18 años de prisión a Maximino Mosquera, luego de avalar el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y su defensa, por su responsabilidad en el asesinato de un taxista en el norte del Valle de Aburrá.

Los hechos ocurrieron el 20 de enero, cuando el hoy condenado tomó un taxi en el barrio Niquía, en el municipio de Bello, con destino hacia Medellín. Al llegar al destino pactado, el pasajero se negó a cancelar el valor del servicio de transporte. En medio de la discusión, atacó al conductor con un arma cortopunzante, causándole una herida en el pecho.

El taxista fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde falleció horas después debido a la gravedad de la lesión. Las labores de policía judicial también permitieron establecer que, tras cometer el ataque, el agresor, de 36 años, intentó escapar lanzándose a las aguas del río Medellín.

Sin embargo, minutos más tarde fue capturado por unidades de la Policía Nacional cuando salía del afluente. El condenado fue hallado responsable del delito de homicidio agravado, por lo que deberá cumplir la pena de 18 años de prisión en el establecimiento carcelario que designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La decisión judicial quedó en firme





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