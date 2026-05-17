Separando la política de la ejecución, Colombia puede tener alcaldes de verdad

Este artículo reflexiona sobre la necesidad de dejar de confundir gobernar con posar y entablar una discusión sobre la importancia de la gerencia en detrimento de los espectáculos de control y de la responsabilidad individual del alcalde.

En Colombia confundimos gobernar con posar. Creemos que un buen alcalde es aquel que se viste profesionalmente, sale a la calle y da órdenes en un micrófono, toma fotos persiguiendo motocicletas y convierte cada problema urbano en una sesión de autoridad flotante.

Pero una ciudad no se administra con espectáculos de control; una ciudad se administra con gestión y visión. El problema de muchas ciudades no es que falten policías en cada esquina, sino que falta una gestión capaz de entender la ciudad como un todo integrado, donde movilidad, espacio público, vivienda, seguridad, infraestructura, transporte público, tecnología, cultura ciudadana y planificación funcionen de manera coordinada y no como piezas sueltas.

Una ciudad no necesita un policía populista, necesita un gerente de ciudad; si bien debe ejercer autoridad, sin chalecos, pitos ni cámaras que lo persigan. Debe liderar, tomar decisiones, enfrentar la inseguridad y responder ante la ciudadanía. Pero gobernar no puede reducirse a perseguir motocicletas, cerrar vías para una cámara o montar operativos improvisados cada vez que la opinión pública se indigna; eso puede producir aplausos momentáneos, pero no transforma la ciudad





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