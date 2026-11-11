Sepp Blatter llama dictador a Gianni Infantino y critica el Premio de la Paz de la FIFA

Sepp Blatter critica a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por el Premio de la Paz concedido a Donald Trump y respalda a un rival para la reelección.

El expresidente de la FIFA Sepp Blatter arremetió contra su sucesor, el actual presidente Gianni Infantino, a quien calificó de dictador y al que aseguró que necesita ayuda psicológica. Las declaraciones fueron recogidas en una entrevista publicada este miércoles por la revista alemana Der Spiegel. Blatter, de 90 años, cuestionó la creación del Premio de la Paz de la FIFA para el presidente estadounidense Donald Trump, a pocos meses del Mundial 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Blatter cuestiona el Premio de la Paz y la venta de derechos del Mundial

Sepp Blatter considera que el Premio de la Paz de la FIFA fue un error y afirma que la decisión le resulta embarazosa. El exdirigente suizo dijo no entender por qué Gianni Infantino concedió ese galardón a Donald Trump, y puso como ejemplo que el mandatario estadounidense impulsó después una guerra contra Irán. Según Blatter, esa decisión resulta una locura.

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Blatter también se mostró crítico con el plan de Gianni Infantino de vender una parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo. Esa iniciativa fue descartada tras las críticas recibidas. Blatter sostuvo que el actual presidente de la FIFA ya no conoce límites y que no entiende nada de esta materia.

La FIFA responde a las acusaciones de Blatter

La FIFA rechazó las acusaciones de Blatter y negó que Gianni Infantino haya actuado de forma inadecuada. Al ser consultada por la agencia AFP, la organización remitió la respuesta que entregó a Der Spiegel, donde rebate las declaraciones del exdirigente suizo. Según el comunicado, Infantino cumple con sus obligaciones como presidente a través de sus viajes.

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Sobre el uso del ascensor de la sede, la FIFA respondió a las insinuaciones de Blatter, quien había afirmado que nadie puede subir con Infantino. La organización indicó que el señor Infantino utiliza el ascensor de la FIFA, pero lo hace cuando hay otras personas presentes. Blatter, por su parte, acusó a Infantino de usar el dinero del órgano rector del fútbol para asegurarse el apoyo de las federaciones nacionales en su reelección.

Blatter también criticó la decisión de no sancionar al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado durante el Mundial. Según el exdirigente, el jugador pudo disputar el decisivo partido de octavos de final después de que Trump llamara a Infantino. Blatter afirmó que los estatutos pueden interpretarse, pero que las reglas del juego deben aplicarse a todos por igual.

En su respuesta, la FIFA defendió la actuación de su presidente en este caso. La organización señaló que la suspensión impuesta a Folarin Balogun tras una tarjeta roja fue levantada por órganos judiciales independientes de la FIFA.

Elecciones de la FIFA y próximos pasos en la reelección

Gianni Infantino aspira a una reelección como presidente de la FIFA en las elecciones que deberían celebrarse en marzo. Los aspirantes tienen hasta el 18 de noviembre para presentar sus candidaturas. Infantino ocupa el cargo desde 2016.

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El japonés Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), anunció que se presentará como candidato contra Infantino. Blatter restó importancia a quién se postule y afirmó que lo importante es que el presidente en ejercicio no vuelva a ser elegido. Para el exdirigente, el candidato ideal sería Sebastian Coe, actual presidente de World Athletics, a quien describió como una personalidad fuerte y ex presidente de la Comisión de Ética de la FIFA.

Blatter dimitió de la presidencia de la FIFA en 2015 en medio de acusaciones de corrupción, incluida la de haber intentado comprar votos para su presidencia, que ocupaba desde 1998. Según la información publicada, el exdirigente asegura que no habla con Infantino desde comienzos de 2016. Fue absuelto en dos juicios, aunque el comité de ética de la FIFA lo inhabilitó. Pese a ello, Blatter afirmó que no tiene arrepentimiento alguno de su etapa al frente de la institución.