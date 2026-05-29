Sepp Kuss se impone en la brutal etapa 19 del Giro de Italia; Egan Bernal y Einer Rubio brillan en la montaña

El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Visma) ganó la etapa 19 del Giro de Italia tras un ataque en los últimos kilómetros de la jornada de alta montaña. Los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio destacaron con un gran rendimiento en las ascensiones, demostrando su fortaleza en la carrera italiana.

La etapa 19 del Giro de Italia, una de las más duras de la edición, fue escenario de un gran espectáculo ofrecido por los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio , quienes brillaron en la montaña y estuvieron cerca de la victoria.

Sin embargo, el golpe final lo dio el estadounidense Sepp Kuss, del equipo Visma, quien atacó en los últimos kilómetros y se llevó la victoria de manera solitaria. La jornada, que incluyó varios puertos de categoría especial, fue extremadamente intensa desde el inicio, con múltiples ataques que mantuvieron la emoción hasta el final. El grupo de escapados se formó rápidamente, con once corredores logrando abrir hueco.

Entre ellos, Einer Rubio y Egan Bernal se mostraron activos, disputando los puntos de montaña y buscando la victoria de etapa. Rubio, en particular, peleó palmo a palmo con el italiano Giulio Ciccone por los premios de montaña, llegando a cruzar segundo en uno de los ascensos.

Sin embargo, ambos fueron capturados por el grupo perseguidor, y la fuga se unificó. Más tarde, Ciccone atacó en el descenso y se fue en solitario, tomando un minuto de ventaja antes de afrontar el último ascenso a Alleghe. Pero en la subida final, Sepp Kuss, que había estado dosificado esfuerzos, lanzó un potente ataque que nadie pudo seguir.

Kuss coronó el puerto en solitario y luego mantuvo su ventaja en el descenso para cruzar la meta con los brazos en alto, celebrando su primera victoria en una gran vuelta. Detrás, Jonas Vingegaard, líder del Visma, controló al grupo de favoritos y no sufrió para mantener su ventaja en la clasificación general. Egan Bernal, por su parte, se mantuvo firme y logró recortar tiempo a algunos rivales, acercándose al top-10 de la general.

Einer Rubio también dio muestras de su gran estado de forma, aunque no pudo repetir la victoria de etapa que consiguió en ediciones anteriores. La etapa 19 dejó claro que la montaña sigue siendo el escenario donde los colombianos pueden marcar diferencias, y tanto Bernal como Rubio están listos para seguir peleando en las etapas restantes.

El Giro de Italia se encamina hacia su desenlace, con Vingegaard como gran favorito, pero la lucha por las posiciones secundarias y la clasificación de la montaña promete emociones fuertes en los próximos días





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