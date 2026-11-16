Sergio Andrés Higuita firmará con Caja Rural a partir de 2027 en el ciclismo

El ciclista antioqueño Sergio Andrés Higuita se unirá al Caja Rural-Seguros RGA en 2027. Analizamos sus motivaciones, el impacto en su carrera y los retos del ciclismo europeo para las nuevas generaciones.

El recorrido de Sergio Andrés Higuita en el pelotón europeo está a punto de emprender un cambio significativo a partir del año 2027. Este corredor de origen antioqueño, quien ha disputado carreras en las categorías más altas del deporte durante los últimos años, se prepara para asumir un nuevo desafío con el equipo Caja Rural -Seguros RGA. Esta escuadra española, clasificada como UCI ProTeam dentro de la segunda división del ciclismo mundial, marca el siguiente destino profesional del atleta.

El nuevo destino de Sergio Higuita en 2027

Con 29 años cumplidos, Higuita inicia esta transición con una trayectoria que lo llevó a Europa en 2019 para unirse al Fundación Euskadi, equipo con el que demostró sus condiciones atléticas iniciales. Posteriormente, dio un salto de calidad para competir con la escuadra EF Education-EasyPost, consolidándose en la élite. Antes de llegar al Astana y pasar por la organización Red Bull-BORA-hansgrohe, su recorrido lo ha llevado por varios de los clubes más importantes del continente. Ahora, su llegada a un proyecto de segundo nivel no es vista por el ciclista como un retroceso, sino como una etapa motivadora llena de experiencia.

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La visión de Higuita sobre su carrera profesional

Sergio Andrés Higuita ha dejado claras sus intenciones durante conversaciones con EL COLOMBIANO, donde expresó que su prioridad absoluta es continuar compitiendo en el circuito europeo. Considera que el Caja Rural es un club con una rica historia que disputa grandes carreras y mantiene presencia en calendarios de alto nivel. De hecho, la escuadra española tiene la capacidad de participar en competencias World Tour, lo que permite al corredor antioqueño aspirar a eventos de máxima categoría.

El ciclista compara esta nueva etapa con su tiempo en el Fundación Euskadi, un proyecto que aprecia mucho por su cercanía y trato humano. A diferencia de algunos equipos modernos que pueden percibirse como robóticos, Higuita valora el cuidado personalizado que recibe el pelotón en su nuevo equipo. Esta filosofía deportiva coincide con la visión del corredor, quien ve en el Caja Rural la oportunidad de crecer y demostrar sus capacidades en un entorno familiar.

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Contexto del mercado de fichajes ciclistas

La situación de Higuita resalta la competitividad del mercado actual, donde corredores de jerarquía mundial a veces no consiguen renovación de contratos. El colombiano ha expresado que cada oportunidad de seguir compitiendo es una bendición, especialmente al observar a numerosos atletas que se quedaron sin equipo este año. Para él, recibir remuneración por hacer lo que le apasiona es un privilegio que no se debe dar por sentado.

Aunque compita en la UCI ProTeam, las opciones para el ciclista colombiano siguen siendo amplias. Puede participar en pruebas de gran envergadura como la Vuelta a España, el Tour de Francia, la Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco. Estas competiciones permiten mantener un perfil competitivo alto y demostrar valor en el escenario internacional. La estabilidad contractual que ofrece el nuevo club le permite planificar a corto y mediano plazo.

Legado para las nuevas generaciones

Más allá de sus objetivos deportivos inmediatos, Higuita tiene una clara intención de dejar un legado positivo para los jóvenes ciclistas colombianos. Su mensaje se centra en el sacrificio, la perseverancia, la disciplina y el trabajo bien hecho. Se define a sí mismo como un atleta construido más sobre el esfuerzo constante que sobre el talento innato, reconociendo que existen en Colombia jóvenes con condiciones superiores a las suyas.

El corredor insiste en que con trabajo, juicio y constancia se pueden lograr grandes cosas, incluso ante la adversidad. Ha enfrentado años difíciles en Europa, pero ha sabido salir adelante gracias a esa mentalidad de lucha. Su ideal es completar entre 15 y 16 temporadas en el continente europeo, aprovechando su experiencia para dar lo mejor de sí en cada salida. Entiende que el tiempo pasa rápido, pero quiere maximizar cada año disponible.

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Desafíos para los jóvenes ciclistas colombianos

Sergio Higuita también reflexiona sobre los obstáculos que enfrentan los jóvenes de su país que intentan consolidarse en Europa. El nivel técnico es extremadamente alto, con niños de 14, 15 y 16 años que ya forman parte de estructuras organizadas y poseen grandes condiciones físicas. Países que invierten fuertemente en el deporte trabajan desde edades tempranas la formación de sus deportistas, lo que eleva la barrera de entrada.

Además de los retos físicos y técnicos, la adaptación cultural y la soledad representan grandes desafíos. Llegar a un equipo europeo implica vivir lejos de la familia y enfrentar nuevas realidades sociales. Higuita recuerda que tuvo la fortuna de llegar con un equipo colombiano que lo orientó, pero también experimentó vivir seis meses solo en apartamentos, sin ver a su familia. Esta experiencia personal subraya la necesidad de preparación integral para la vida más allá de la bicicleta, un aspecto cada vez más crítico en un deporte que exige sacrificios enormes.