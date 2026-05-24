Sergio Fajardo culmina su campaña presidencial con un emotivo recorrido por la Comuna 13 de Medellín

El candidato Sergio Fajardo finalizó sus actividades de campaña en Medellín, recorriendo la Comuna 13 en un evento lleno de cultura, música y esperanza ciudadana.

El cierre de la campaña presidencial de Sergio Fajardo en la ciudad de Medellín se convirtió en un evento emblemático, centrado principalmente en la emblemática Comuna 13 .

Este sector de la ciudad, conocido por su resiliencia y su capacidad de transformación social, sirvió como el escenario perfecto para que el candidato expresara sus últimas ideas antes de la jornada electoral. A través de un recorrido cercano y humano, Fajardo pudo interactuar directamente con los comerciantes locales y los habitantes de la zona, escuchando sus inquietudes y compartiendo su visión de futuro para el país.

La convocatoria, impulsada intensamente a través de las redes sociales y el apoyo del movimiento Dignidad y Compromiso, logró reunir a un número significativo de simpatizantes que acompañaron al aspirador presidencial en cada paso de su caminata. Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la integración de las expresiones culturales propias del territorio.

La Comuna 13 es un epicentro de arte urbano y danza, y esto se vio reflejado en las presentaciones artísticas que engalanaron el cierre de campaña. El grupo de danza Skill Flavor brindó una muestra de talento local que energizó el ambiente, mientras que un rapero local dedicó versos cargados de significado tanto al candidato Sergio Fajardo como a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla.

Estas manifestaciones artísticas no solo sirvieron como entretenimiento, sino que subrayaron el vínculo que el candidato busca establecer con la juventud y los sectores populares, reconociendo en la cultura una herramienta fundamental para la paz y el desarrollo social de Colombia. La agenda de cierres no se limitó únicamente al domingo en la Comuna 13, sino que comenzó el sábado 23 con una serie de encuentros estratégicos.

El candidato inició sus actividades con un recorrido junto a líderes sociales en el Aburrá Norte, partiendo desde el parque de Bello, lo que demuestra una estrategia de despliegue territorial exhaustiva en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Durante sus intervenciones, Fajardo enfatizó un mensaje de perseverancia y honestidad. El candidato reflexionó sobre la importancia de soñar y de construir proyectos basados en la realidad y la ética.

Afirmó que el espíritu humano es capaz de lograr grandes cosas cuando se trabaja con determinación, asegurando que su camino ha sido una línea recta y que no piensa torcerse a pesar de las adversidades o las presiones externas. Este despliegue en Medellín se produjo en un contexto nacional donde otros candidatos también definían sus estrategias finales.

Mientras Fajardo recorría las calles de Medellín, Paloma Valencia cerraba su campaña en el Movistar Arena de Bogotá, enviando un mensaje contundente sobre su capacidad para ganar elecciones más allá de lo que dicten las encuestas. Por otro lado, Abelardo de la Espriella eligió el Gran Malecón de Barranquilla para hacer un llamado urgente contra la inseguridad, marcando una diferencia clara en los tonos y los enfoques de cada candidato según la región.

Esta diversidad de cierres refleja la fragmentación y la pluralidad del panorama político actual, donde cada líder intenta conectar con las necesidades específicas de sus electores locales. Finalmente, tras concluir su recorrido por la Comuna 13, Sergio Fajardo utilizó sus plataformas digitales para agradecer el cariño y el respaldo recibido por parte de la ciudadanía.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el candidato expresó su gratitud hacia quienes lo acompañaron, reiterando su compromiso de trabajar hasta el último minuto para alcanzar los objetivos propuestos. Para Fajardo, este cierre no representa el final, sino el comienzo de un camino que requiere esfuerzo y dedicación constante.

La jornada dejó claro que su estrategia se centró en la proximidad, la cultura y la esperanza, buscando consolidar un voto basado en la confianza y la trayectoria, mientras el país se prepara para definir su rumbo en las urnas





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