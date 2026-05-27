Sergio Fajardo: la coherencia como bandera en su tercera candidatura presidencial

A cuatro días de la primera vuelta, Sergio Fajardo habla sobre su experiencia, sus principios y su convicción de que aún puede ganar las elecciones. El candidato defiende su coherencia y rechaza las alianzas con la vieja política.

El candidato presidencial Sergio Fajardo se muestra tranquilo a pocos días de la primera vuelta electoral del 31 de mayo. A pesar de las encuestas adversas y el desgaste de la campaña, mantiene la convicción de que una remontada es posible.

En esta, su tercera aspiración a la Casa de Nariño, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia asegura que su motivación no es la vanidad, sino la preocupación por la división, la rabia y la incertidumbre que ha observado en sus recorridos por el país. Considera que esta campaña es muy distinta a las anteriores debido al clima social de resentimiento. Fajardo, matemático de formación y con experiencia como profesor e investigador, defiende su coherencia como un valor fundamental.

Aunque sus críticos lo tachan de arrogante o inflexible, él sostiene que ha actuado siempre bajo el principio de que "los medios justifican el fin", en contraposición a la máxima de que "el fin justifica los medios". Esta filosofía, afirma, le ha permitido mantenerse fiel a sus principios sin caer en alianzas con los clanes políticos tradicionales.

Recuerda que en 2010 fue fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus en la Ola Verde, y que posteriormente, en 2018, eligió a Claudia López como su compañera de fórmula, junto a figuras como Jorge Robledo. Aunque no lograron ganar, insiste en que ha derrotado a las viejas estructuras en las urnas. El candidato, que cumple 70 años pronto, ingresó a la política a los 43 años, impulsado por un grupo de ciudadanos en Medellín que buscaba transformar su ciudad.

Desde entonces, ha mantenido una trayectoria lineal basada en principios claros. Rechaza la etiqueta de "moralista" y asegura que su compromiso es con un país unido. Frente a las críticas por no buscar alianzas con los caciques políticos, responde que la política es el espacio para transformar la sociedad y que quien entra a ella no sale.

Con una carrera que incluye cargos como alcalde, gobernador, periodista y profesor, Fajardo se presenta como el candidato más experimentado de la contienda, aunque insiste en que no se deja llevar por las encuestas ni las confrontaciones.

"Quiero ser un presidente que una al país", concluye. A lo largo de la entrevista, Fajardo se muestra reflexivo sobre el momento político colombiano. Destaca que su motivación sigue siendo el amor por Colombia y la creencia de que la política tiene sentido. A pesar de que algunos lo acusan de superioridad moral, él prefiere hablar de coherencia y consistencia.

Reconoce que su forma de actuar puede incomodar a quienes prefieren el pragmatismo, pero defiende que es la única manera de lograr cambios profundos.

"La política tiene caras maravillosas", dice, "y por eso estoy aquí después de todos estos años". Su mensaje final es de esperanza: cree que Colombia tiene las respuestas para superar sus problemas y que su candidatura representa una opción de unidad para un país dividido





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sergio Fajardo Elecciones Colombia Coherencia Política Primera Vuelta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sergio Fajardo releva detalles del café con Paloma Valencia: “Yo sabía a qué iba”El encuentro político desató especulaciones en plena campaña presidencial.

Read more »

Café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo: ¿A quién le sumó y a quién le restó?El encuentro entre ambos candidatos llevó a complejos comentarios a tan solo días de la primera vuelta presidencial.

Read more »

Conozca a la exesposa de Sergio Fajardo que le lanzó duras críticas en redes: “no sabe de verdad, justicia y reparación”La campaña presidencial de Sergio Fajardo volvió a despertar preguntas sobre su vida personal.

Read more »

Sergio Fajardo lanza dura advertencia contra Abelardo de la EspriellaLa discusión política tomó otro rumbo luego de las críticas de Claudia López al candidato presidencial.

Read more »