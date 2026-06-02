Sergio Fajardo llama a Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda a una campaña limpia y anuncia el 'decálogo del millón de votos'

El excandidato Sergio Fajardo ha hecho un llamado a los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda a una campaña limpia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Fajardo ha alertado sobre los discursos que se han escuchado tras la primera vuelta y ha anunciado que presentará el 'decálogo del millón de votos', un documento que representa los más de un millón de sufragios que obtuvo en dicha vuelta. Además, ha criticado el ambiente de desinformación que se ha creado y la intervención del presidente Petro en la política.

El excandidato Sergio Fajardo ha llamado a los dos candidatos que avanzaron al balotaje, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda , a una campaña limpia .

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Fajardo alertó sobre los discursos que se han escuchado tras la primera vuelta y anunció que presentará el 'decálogo del millón de votos', un documento que representa los más de un millón de sufragios que obtuvo en dicha vuelta. Fajardo hizo un llamado a ambos candidatos para que se enfoque en el esfuerzo que ha hecho Colombia para organizar las elecciones y se respeten los votos de cada ciudadano y ciudadana.

También criticó el ambiente de desinformación que se ha creado y la intervención del presidente Petro en la política. En las horas posteriores a la primera vuelta, se ha conocido que el jefe de despacho del gobierno de Petro ha descartado la renuncia del presidente y que el viceministro de las TIC, Andrés López, ha renunciado tras comentarios en apoyo a Cepeda.

Además, Enrique Vargas Lleras ha denunciado a Petro por presunta intervención en política después de polémicas publicaciones en redes. La Misión de Observación de la Unión Europea ha confirmado que el escrutinio está confirmando los resultados del preconteo. El Partido de la U ha anunciado su apoyo a De la Espriella en la segunda vuelta y el alcalde Federico Gutiérrez ha lanzado un pronunciamiento contra los expendedores de 'tusi' en Medellín





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