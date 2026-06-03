Sergio Fajardo llama a campaña limpia y presentará el 'decálogo del millón de votos'

Sergio Fajardo insta a Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda a una campaña respetuosa, critica el tono post-electoral y anuncia un documento que representa el millón de votos que obtuvo.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo emitió un mensaje este lunes dirigido a los dos aspirantes que avanzaron a la segunda vuelta electoral: Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda .

En una publicación en su cuenta de X, el exgobernador de Antioquia hizo un llamado a una campaña limpia y respetuosa, alertando sobre los discursos que, según él, han caracterizado el inicio de la contienda. Fajardo expresó su preocupación por el tono adoptado por los ganadores tras conocerse los resultados de la primera vuelta, donde De la Espriella obtuvo el primer lugar con 10.361.499 votos y Cepeda el segundo con 9.688.361.

El exmandatario también anunció que este martes 3 de mayo presentará el denominado 'decálogo del millón de votos', un documento que busca plasmar lo que representan los más de un millón de sufragios que él mismo consiguió en la primera ronda electoral. Fajardo subrayó que los votos no pertenecen a los dirigentes políticos, sino a cada ciudadano, y que estos son libres de decidir su apoyo.

En su mensaje, Fajardo lamentó que la misma noche del domingo se escucharan comentarios de los ganadores que generaron un ambiente de desinformación, una crítica que se sumó a la realizada por Abelardo De la Espriella contra el presidente Gustavo Petro por poner en duda los resultados electorales. Asimismo, el exgobernador se refirió a las horas posteriores a la primera vuelta, donde se han conocido diversas reacciones y controversias, incluyendo la denuncia de Enrique Vargas Lleras contra Petro por presunta intervención en política a través de publicaciones en redes sociales.

Fajardo hizo un llamado a la reflexión y pidió que la campaña electoral se centre en propuestas y en el diálogo constructivo, evitando ataques personales y descalificaciones. El decálogo que presentará busca ser una guía ética para el proceso electoral y un recordatorio de que la voluntad popular expresada en las urnas debe ser respetada por todos los actores políticos.

Este pronunciamiento se da en un contexto donde también han surgido otras voces, como la de la senadora Paloma Valencia, quien invitó a Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo a un café para dialogar sobre el tono de la campaña. Por su parte, el Partido de la U anunció su apoyo a Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta, considerándolo como el candidato que puede salvar la democracia.

La Misión de Observación de la Unión Europea, en su reporte, dejó sin piso las versiones del presidente Petro al confirmar que el escrutinio está corroborando los resultados del preconteo. Fajardo insistió en que la democracia colombiana necesita un debate serio y propositivo, y que el millón de votos que obtuvo representa una fuerza política que debe ser escuchada.

El exgobernador concluyó su mensaje reiterando su compromiso con la transparencia y la ética en la política, y exhortó a los candidatos a no caer en prácticas que erosionen la confianza ciudadana. La presentación del decálogo se realizará en un evento público al que están invitados los medios de comunicación y la sociedad civil, con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre el rumbo de la campaña electoral.

Fajardo espera que este documento sirva como un instrumento para elevar el nivel del debate y para recordar que la política debe estar al servicio de los ciudadanos. En medio de un clima de polarización, su llamado a la campaña limpia resuena como un intento de poner freno a las descalificaciones y a la desinformación que han marcado los últimos días.

La segunda vuelta se perfila como un escenario donde las fuerzas políticas deberán definir sus alianzas y estrategias, y donde la voz de los votantes independientes, como los que apoyaron a Fajardo, podría ser determinante. La invitación a De la Espriella y Cepeda a una campaña respetuosa es un gesto que busca tender puentes y reducir la confrontación.

Fajardo, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta, se ha convertido en un actor clave cuyos apoyos serán cortejados por ambos candidatos. Su decálogo del millón de votos no solo representa una postura ética, sino también una plataforma para negociar su respaldo político. En este contexto, las próximas semanas serán cruciales para definir el tono y el contenido de la campaña, y la iniciativa de Fajardo podría marcar un precedente en la forma de hacer política en Colombia.

La sociedad espera que los candidatos atiendan este llamado y que la segunda vuelta se desarrolle en un ambiente de respeto y propuestas claras para el futuro del país





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