Sergio Fajardo reitera su candidatura presidencial y aborda temas clave para Colombia

El excandidato presidencial Sergio Fajardo reitera su compromiso con la contienda electoral, desestima rumores de retiro y presenta sus propuestas en seguridad, corrupción y economía. También se mencionan otros temas relevantes de actualidad nacional e internacional.

Sergio Fajardo reafirmó su permanencia en la carrera presidencial, desestimando cualquier especulación sobre su posible retiro a pesar de las sugerencias de unificar fuerzas. Durante su participación en el programa Candidatos en la Redacción, Fajardo fue categórico al declarar su compromiso inquebrantable. Argumentó que su decisión se basa en convicción y que no contempla abandonar la contienda.

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia defendió su trayectoria política de 26 años, fundamentada en principios de transparencia y ciudadanía. Fajardo rechazó cualquier comparación o alianza con otros candidatos, presentando su propuesta como una alternativa distinta a la polarización que, según él, domina el panorama político colombiano. En sus declaraciones, Fajardo enfatizó la necesidad de superar la confrontación entre las fuerzas políticas tradicionales y ofreció un camino diferente, basado en la honestidad y la transparencia. Recientemente, lanzó una campaña centrada en la lucha contra la corrupción, generando un amplio debate en las redes sociales. Fajardo expresó su confianza en la posibilidad de llegar a la segunda vuelta presidencial, enfocando sus esfuerzos en movilizar a los votantes indecisos. Explicó que su estrategia busca demostrar que es viable lograr un cambio significativo, y que el apoyo de la ciudadanía se consolidará al comprobar la viabilidad de su propuesta.\En cuanto a temas de seguridad, Fajardo calificó la política de paz total como un rotundo fracaso, atribuyéndole un impacto negativo considerable al país. Anunció que, en caso de llegar a la Presidencia, este proceso sería suspendido. Criticó severamente al presidente Petro por supuestamente dar voz pública a criminales y alertó sobre el fortalecimiento del Clan del Golfo y otras organizaciones delictivas. Fajardo propuso fortalecer la fuerza pública, incluyendo la implementación de una policía rural sólida, como medidas prioritarias para garantizar la seguridad. Respecto a los recientes escándalos de corrupción, adoptó un tono técnico y crítico, señalando deficiencias en la Fiscalía y criticando la defensa presidencial de funcionarios acusados. Confirmó su intención de proponer una reforma tributaria de aproximadamente 15 billones de pesos, con el objetivo de fortalecer la fuerza pública y abordar la crisis en el sector de la salud. Fajardo prometió establecer un puesto de mando presidencial dedicado a la salud desde el primer día de su administración, asegurando la eficiente gestión de los recursos.\Adicionalmente, se presentaron noticias sobre otros temas relevantes. Se informó sobre los planes de ampliación de carriles, la extensión del sistema Transmilenio y las medidas para descongestionar la Calle 80 en Bogotá. Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia debido a las declaraciones del presidente Petro sobre Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción. Petro concedió la ciudadanía colombiana a Glas, calificándolo como un preso político y solicitando a organismos internacionales que protejan sus derechos. También se comunicó sobre la fecha límite para que los ciudadanos puedan solicitar beneficios de retención de la fuente en el año 2026. Finalmente, se relató la emoción vivida desde la tribuna durante el espectacular gol de Luis Díaz al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu





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