Sergio Fajardo: Tercera candidatura presidencial con bajo apoyo en las encuestas

Sergio Fajardo, político colombiano con experiencia como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, busca la presidencia por tercera vez. Su gestión se destacó por el urbanismo social y la transparencia, pero sus resultados electorales han disminuido significativamente desde 2018.

Sergio Fajardo Valderrama inició su carrera política mediante la creación del movimiento Compromiso Ciudadano , con el que se postuló a la alcaldía de Medellín. Entre 2004 y 2008 gobernó la capital antioqueña por la Alianza Social Independiente, una gestión reconocida a nivel nacional que le valió ser elegido el mejor alcalde del país según la fundación Colombia Líder.

Su administración se caracterizó por impulsar el urbanismo social y el proyecto de Parques Biblioteca, y por la implementación del Metrocable, que mejoró significativamente la conectividad de la ciudad. Posteriormente, en las elecciones a la gobernación de Antioquia, resultó victorioso y replicó su modelo de gestión en el departamento, siendo también catalogado como el mejor gobernador del país.

Su primera candidatura presidencial ocurrió en 2018, con Claudia López como fórmula vicepresidencial y el respaldo de la Alianza Verde, el Movimiento Compromiso Ciudadano y un sector del Polo Democrático Alternativo liderado por Jorge Robledo. Obtuvo 4.602.916 votos, ubicándose en el tercer puesto de la primera vuelta, por detrás de Iván Duque (7.616.875) y Gustavo Petro (4.855.069). La brecha para acceder a la segunda vuelta fue de 252.153 votos.

Para las elecciones de 2022, acompañado por Luis Gilberto Murillo como vicepresidente y bajo la Coalición Centro Esperanza, buscó alcanzar la presidencia que no logró cuatro años antes. Sin embargo, los resultados fueron desfavorables, consiguiendo solo 885.291 votos, muy por debajo de los 4 millones obtenidos en 2018. No logró pasar a la segunda vuelta y, al igual que en 2018, no declaró apoyo a ninguno de los candidatos que disputaron la segunda vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Tras los comicios de 2022, Fajardo tuvo una baja presencia en la política colombiana hasta el año pasado, cuando reapareció para anunciar una nueva candidatura presidencial, esta vez con Edna Bonilla como compañera de fórmula. En su perfil político, enfatiza que su trayectoria pública está libre de escándalos de corrupción y que cuenta con certificaciones que acreditan su experiencia para gobernar.

Su lema refleja su visión: Creemos que la política es el arte de dar los pasos para llegar al lugar donde nos vamos a transformar sin traicionar ningún principio. Y sin dejar nunca de soñar, pues una sociedad que no sueña no se transforma.

Esta es su tercera Aspiración a la presidencia, pero las encuestas más recientes le asignan una intención de voto que no supera el 3,2 por ciento, lo que indica un apoyo limitado en comparación con sus campañas anteriores





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