Sergio Fajardo: 'Vamos a luchar hasta el último minuto por la Presidencia'

El exalcalde de Medellín y candidato presidencial Sergio Fajardo habla sobre su estrategia para llegar a segunda vuelta, critica al gobierno de Gustavo Petro y reafirma su compromiso con un movimiento cívico independiente en medio de la polarización política en Colombia.

A pocos días de una nueva contienda presidencial, el candidato Sergio Fajardo conversó con EL COLOMBIANO en un momento decisivo para su aspiración política . Con casi tres décadas de trayectoria desde su irrupción como líder cívico en Medellín, el exalcalde y exgobernador defendió su apuesta independiente en medio de un escenario marcado por la polarización, las dudas sobre la gobernabilidad y el peso de las maquinarias política s tradicionales.

En esta entrevista, Fajardo expuso su estrategia para llegar a segunda vuelta, lanzó duros cuestionamientos al gobierno de Gustavo Petro y a sus contendores, y reafirmó su convicción de luchar hasta el último minuto por la Presidencia. Fajardo recordó cómo su movimiento político surgió en Medellín hace 26 años, cuando las encuestas lo daban en cero por ciento.

Desde entonces, ha construido un movimiento cívico fuera de los partidos tradicionales, como el Conservador y el Liberal, que dominaban la política colombiana. Su experiencia al frente de Medellín, donde transformó la ciudad del miedo a la esperanza, es un ejemplo de su enfoque de gobierno. En 2018, en la segunda vuelta, logró reducir la distancia con Petro de 15 puntos a solo 1,2, demostrando que su lucha es posible.

Para Fajardo, el reto actual es pasar a la segunda vuelta, y está convencido de que muchas cosas pueden cambiar en las últimas semanas de campaña, especialmente en un contexto internacional convulso. El candidato criticó la polarización en el país, destacando la confrontación entre el gobierno de Petro y la oposición liderada por figuras como Álvaro Uribe.

Fajardo aseguró que Petro actúa como jefe de campaña de su candidato, Iván Cepeda, y que utiliza tácticas de movilización artificial para generar apoyo. Además, acusó al presidente de gobernar de manera autoritaria, violando la Constitución y promoviendo una Asamblea Constituyente que, según él, podría llevar a una guerra en Colombia. Fajardo también señaló que el gobierno de Iván Duque contribuyó a la situación actual al no responder adecuadamente al estallido social de 2021.

A pesar de estos desafíos, Fajardo reafirmó su compromiso de seguir luchando por su proyecto político, basado en la construcción de un movimiento cívico y ciudadano que trascienda las divisiones tradicionales de izquierda y derecha





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