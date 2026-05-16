Sergio Fajardo y Claudia López presentan sus primeros 100 días en la Casa de Nariño

Los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Claudia López han presentado sus primeros 100 días en la Casa de Nariño, con enfoques y prioridades diferentes. Sergio Fajardo propone un aterrizaje institucional basado en el orden, la transparencia técnica y el pragmatismo económico, alejándose de los extremos ideológicos que hoy polarizan al país. Claudia López, por su parte, se enfocará en la ejecución territorial y la recuperación de la confianza en los servicios públicos, priorizando la liquidación de la deuda de la salud y la seguridad de los medicamentos para los usuarios.

El candidato presidencial Sergio Fajardo ha presentado un cronograma detallado de sus primeras 100 jornadas en la Casa de Nariño, basándose en la premisa de que los recursos públicos son sagrados y proponiendo un aterrizaje institucional basado en el orden, la transparencia técnica y el pragmatismo económico .

La aspirante a la presidencia, Claudia López, ha estructurado un plan de inicio de mandato que no espera a la radicación de grandes reformas en el Congreso, sino que se apoya en facultades ejecutivas para estabilizar tres frentes que hoy son prioridad para los colombianos: la salud, la seguridad y el bolsillo de los pequeños empresarios





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