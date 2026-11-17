Una recurrente ola de incendios estructurales afecta el centro de Medellín durante la temporada navideña, generando pérdidas millonarias y disruptiendo la actividad comercial en sectores clave.

El fuego consumió las calles del centro de Medellín durante esta mañana, específicamente en la intersección de la Avenida Oriental con la calle 48 Pichincha, generando una profunda preocupación por la seguridad en los sectores comerciales. Esta reciente deflagración ha reabierto el debate sobre la recurrencia de emergencias térmicas en la capital antioqueña, donde las ventanas navideñas se convierten en períodos de alta vulnerabilidad para bodegas y almacenes.

Patrones de incendios en el centro de la ciudad

Desde hace cuatro años, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ha documentado un incremento preocupante de incendios estructurales que ocurren sistemáticamente entre los meses de noviembre y diciembre. Estos siniestros afectan predominantemente zonas de alta densidad comercial como Guayaquil, El Hueco, la Avenida Pichincha y La Candelaria, poniendo en riesgo la economía de pequeños comerciantes en su momento de mayor venta.

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La tendencia negativa se hizo evidente el 3 de noviembre de 2022, cuando aproximadamente a las 10:15 de la noche, un incendio destruyó una bodega industrial en el sector de Guayaquil. Las llamas calcinaron un local maderero en la Avenida Ferrocarril, entre las calles 46 Maturín y 48 Pichincha, propagándose rápidamente debido a la naturaleza inflamable de los materiales almacenados.

La respuesta inmediata requirió el despliegue de cuatro máquinas contra incendios, cuatro vehículos de apoyo y 23 bomberos para evitar que el fuego se extendiera a estructuras vecinas. Este evento sentó un precedente alarmante sobre la fragilidad de los espacios de almacenamiento en el centro histórico de la ciudad.

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Pérdidas históricas y rescates en El Hueco

Casi un año después, el 12 de diciembre de 2023, cerca de las 6:00 p.m., el centro comercial La Esquina del Hueco fue escenario de una tragedia comercial que causó daños millonarios. El siniestro inició en un establecimiento del primer piso, ubicado en la calle 46 Maturín con carrera 54 Cúcuta, y rápidamente afectó a otros complejos como Metrópolis, Díaz Granados y Fénix.

El fuego carbonizó 20 locales enteros, obligando a la movilización de cuatro tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, sumando 23 bomberos, además del apoyo logístico de una máquina del Cuerpo de Bomberos de Bello. La emergencia también dejó secuelas humanas, ya que varias personas quedaron atrapadas en el segundo piso y debieron ser rescatadas por los organismos de socorro, siendo tres de ellas atendidas por paramédicos por inhalación de humo.

Calor en la Avenida Pichincha y el Palacio de Justicia

Dos semanas después, el miércoles 27 de diciembre de 2023, otro incendio consumió por completo una bodega en la Avenida Pichincha del centro de Medellín. El Cuerpo Oficial de Bomberos destinó tres máquinas y 15 unidades bomberiles para extinguir las llamas, logrando el control aproximadamente a las 3:30 de la tarde.

Esta fue la cuarta emergencia documentada durante esa temporada decembrina, confirmando un patrón de riesgo estacional. En 2024, la situación continuó con una nueva deflagración el viernes 29 de noviembre a las 5:20 de la tarde, en un edificio de la calle 57 Argentina con carrera 54, donde se afectaron dos locales comerciales y se requirió el cierre de la intersección para las labores de extinción.

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Más recientemente, el miércoles de noviembre de 2025, se registró un incendio en el sótano del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en el sector de La Alpujarra. El fuego afectó un almacén con mobiliario fuera de uso, requiriendo la evacuación de los pisos primero al cuarto. El personal de la Rama Judicial utilizó extintores para contener el brote inicialmente, permitiendo al Cuerpo Oficial de Bomberos realizar labores de ventilación y verificar la seguridad estructural del edificio sin mayores consecuencias.