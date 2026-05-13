Servicio de energía eléctrica suspendido en Bucaramanga para trabajos de modernización y mantenimiento

La Empresa Electrificadora de Santander, ESSA, suspenderá el servicio de energía eléctrica en varios sectores de Bucaramanga entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, mañana, 14 de mayo, debido a trabajos de modernización y mantenimiento de la infraestructura eléctrica. La interrupción afectará a los barrios Los Robles, Toledo Plata y Villa Sara, así como de manera parcial a sectores de Dangond y Granjas de Julio Rincón.

El servicio de energía eléctrica será suspendido mañana, 14 de mayo, entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en varios sectores de Bucaramanga , debido a trabajos de modernización y mantenimiento de la infraestructura eléctrica que adelantará la Empresa Electrificadora de Santander, ESSA , para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio en la región.

La interrupción afectará a los barrios Los Robles, Toledo Plata y Villa Sara, así como de manera parcial a sectores de Dangond y Granjas de Julio Rincón. La empresa alerto a los habitantes de estas zonas para que tomen las medidas necesarias para proteger equipos y dispositivos que funcionen con energía eléctrica, y agradeció la comprensión de la comunidad, al considerar que estas labores son indispensables para avanzar en la modernización de la red eléctrica.

Además, ESSA solicitó no programar trabajos cerca de las redes de energía, ya que el servicio podría ser restablecido en cualquier momento





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