Servicios y comercio impulsan empleo mientras la informalidad y el desempleo siguen en alerta

En el primer trimestre de 2026, México registró un crecimiento en la población ocupada gracias a los sectores de servicios y comercio, pero la informalidad laboral y el desempleo continuaron con niveles preocupantes, evidenciando la persistencia de desafíos estructurales en la economía mexicana

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al período enero‑marzo de 2026, ofreciendo un panorama complejo sobre el mercado laboral mexicano.

En cifras absolutas, la población económicamente activa (PEA) ascendió a 61,1 millones de personas, lo que representó un aumento de 622.000 respecto al mismo periodo del año anterior. La población ocupada creció en 552.000, alcanzando los 59,6 millones de trabajadores. Este incremento se explica principalmente por el fuerte desempeño de los sectores de servicios y comercio, que produjeron 207.000 y 91.000 nuevos puestos, respectivamente.

A su vez, las manufacturas, los restaurantes y servicios de alimentos y los servicios sociales registraron 90.000, 58.000 y 32.000 trabajadores adicionales, sumando un total de 1,188 millones de empleos creados.



A pesar de estos números alentadores, la encuesta reveló señales de alerta en otras áreas.

La tasa de desempleo nacional se situó en 2,6 %, un décimo por ciento mayor que el 2,5 % registrado en el mismo trimestre del año anterior, lo que significa que 1,6 millones de personas se encontraban sin empleo. El nivel de subocupación no se menciona con datos concretos, pero la combinación de desempleo y subocupación sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades y analistas económicos.





La informalidad laboral, un indicador clave de la calidad del empleo, alcanzó el 54,8 %, una subida de 0,5 puntos porcentuales con respecto a 2025. Esta cifra implica que 32,6 millones de personas trabajan en condiciones informales, sumando 583.000 más que el año anterior. La informalidad se concentra principalmente en pequeños negocios y micronegocios familiares, así como en la mano de obra no registrada, afectando a 17,6 millones de trabajadores.

De estos, 7,7 millones están vinculados a empresas, entidades de gobierno e instituciones sin acceso a prestaciones; 5,2 millones laboran en el sector agropecuario sin seguridad social; y 2,2 millones se desempeñan en trabajo doméstico remunerado sin contrato formal. La brecha de género también es palpable: 13,4 millones de mujeres y 19,2 millones de hombres están en la informalidad, con 240.000 y 343.000 más que en 2025, respectivamente.

La participación de las mujeres en la PEA es notablemente menor, con un 45,2 % frente al 74 % de los hombres.



La distribución geográfica de la informalidad revela desigualdades severas. Los estados del sur del país -Oaxaca, con un 79,9 %, Guerrero con 76,4 % y Chiapas con 75,3 %- presentan los niveles más altos de empleo informal, mientras que en el norte, particularmente en Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, la informalidad se sitúa por debajo del 35 %.

En términos de desempleo, la Ciudad de México lidera con 4 %, seguido por Tabasco (3,5 %), Coahuila (3,4 %) y Durango (3,2 %).



Este panorama muestra que, aunque el crecimiento de la población ocupada es positivo, los retos de la informalidad y el desempleo persisten, reflejando la necesidad de políticas públicas que promuevan la formalización, la creación de empleos de calidad y la reducción de la brecha de género en el mercado laboral mexicano





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Empleo Informalidad Laboral Desempleo Sectores Servicios Pobreza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia podría adelantar Día del Padre en 2026 por eleccionesComerciantes y empresarios en Colombia están impulsando una campaña para adelantar la celebración del Día del Padre una semana debido a la coincidencia con una eventual segunda vuelta presidencial en 2026.

Read more »

NYCE advierte por riesgos de corrupción y soborno en elecciones 2026La organización especializada en estándares ISO, NYCE, llama a partidos, candidatos, contratistas del Estado y empresas privadas a evitar prácticas ilícitas en contratación y financiamiento de campañas. The news text discusses the potential increase in corruption and bribery in public contracts and campaign financing during the 2026 elections.

Read more »

Colombia y seis selecciones más tendrán su base en México para el MundialLa FIFA confirmó a los países que tendrán su base México para el Mundial de 2026.

Read more »

Ciudad de México prepara protocolo durante el Mundial 2026 por brote de sarampión y ébolaEl Gobierno de la Ciudad de México aseguró este lunes que la metrópoli cuenta con una estrategia de sanidad internacional y la capacidad de vigilancia epidemiológica y de atención a emergencias para enfrentar la llegada de miles de turistas para el Mundial de fútbol, ante el brote de sarampión y recientemente del ébola.

Read more »