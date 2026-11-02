Sesión descentralizada del Senado en Cúcuta para crisis de seguridad

Senador Alonso Torres solicita sesión descentralizada del Senado en Cúcuta para analizar crisis de seguridad tras atentados recientes y aumento de violencia en la región fronteriza.

La ciudad de Cúcuta y su área metropolitana se han convertido en el centro de una urgente discusión política y social debido al creciente incremento de hechos violentos que amenazan la tranquilidad de sus habitantes. Ante esta situación, las autoridades civiles, los líderes empresariales y la ciudadanía en general han manifestado su profunda preocupación e instado firmemente al gobierno nacional a implementar acciones concretas y efectivas para contrarrestar la ola de inseguridad que ha permeado la región.

El puente internacional Francisco de Paula Santander, históricamente un símbolo de integración y comercio, ha generado recientemente un ambiente de temor y zozobra entre los residentes de la frontera. Este deterioro en la percepción de seguridad ha motivado la presentación de una iniciativa formal para realizar una sesión descentralizada en la capital nortesantandereana, con el objetivo primordial de reunir a las altas autoridades militares, policiales y civiles para analizar en profundidad la crisis de seguridad que enfrenta la región.

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El concejal Alonso Torres ha sido el principal impulsor de esta medida, indicando que ya radicó formalmente un derecho de petición ante la Comisión Segunda del Senado de la República y la Plenaria. Su propósito es que se estudie la viabilidad de trasladar este espacio de discusión institucional a la ciudad, evitando así que la población continúe a la merced de los delincuentes. La propuesta contempla la participación directa de los altos mandos militares, la Policía Nacional y demás autoridades competentes.

El objetivo central es conocer de primera mano el panorama de seguridad y avanzar en medidas concretas que permitan proteger la vida, la integridad personal y la tranquilidad de la comunidad. Esta solicitud responde directamente a una serie de hechos recientes que han generado una alarma significativa en la sociedad, incluyendo agresiones contra candidatos políticos y ataques explosivos en zonas estratégicas.

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Entre los incidentes más recientes que han contribuido a esta crisis se encuentra el ataque con arma de fuego contra un aspirante a la alcaldía, ocurrido el pasado 26 de octubre. El hecho tuvo lugar en inmediaciones de una estación de servicio sobre el anillo vial occidental. Las autoridades judiciales y policiales mantienen las investigaciones activas para esclarecer el crimen e identificar a los responsables de este atentado dirigido a una figura política en campaña.

Un día después, el 27 de octubre, se registró un atentado con explosivos en el sector de El Escobal, muy cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander. La detonación de una maleta bomba dejó siete personas heridas, entre ellas tres miembros de la fuerza pública y cuatro civiles. Estos eventos han llevado a los empresarios locales a mostrar su preocupación no solo por la seguridad física, sino por las graves consecuencias de la inseguridad en la actividad comercial y la confianza del inversionista.

Los líderes del sector privado han advertido sobre los riesgos asociados a la inestabilidad, aunque señalan que las acciones deben estar alineadas con las dificultades que enfrenta la región. En respuesta a esta situación crítica, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la militarización temporal de Cúcuta. Esta medida tiene como propósito recuperar el control territorial, esclarecer los homicidios y enfrentar las estructuras criminales que operan en la zona.

La entrada en funcionamiento de esta militarización está prevista para el próximo martes 3 de noviembre. De acuerdo con la información suministrada por el gobierno nacional, más de mil integrantes de la Fuerza Pública han sido desplegados en el área metropolitana. Este despliegue incluye tanto soldados como policías, buscando restablecer el orden público y disuadir las actividades ilícitas que han afectado a la población.

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La situación de orden público en Cúcuta también está estrechamente relacionada con las dinámicas de violencia que se registran en la región del Catatumbo. Allí, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, así como los ataques con drones cargados de explosivos, contribuyen a la inestabilidad que cruza las fronteras. Este contexto refuerza la necesidad de una respuesta coordinada y multisectorial.

En este contexto amplio, la solicitud del concejal Alonso Torres busca que el Congreso y las fuerzas del orden prioricen la seguridad fronteriza. La Comisión Segunda del Senado de la República es la encargada de estudiar y debatir los asuntos relacionados con la seguridad nacional y las relaciones internacionales. Si bien la iniciativa presenta desafíos logísticos, su potencial para generar una solución integral la convierte en un tema de debate nacional.

La comunidad espera que la sesión descentralizada no solo sea un ejercicio político, sino que derive en planes operativos reales que detengan la violencia. La cooperación entre los altos mandos militares y la ciudadanía será fundamental para evaluar el impacto de la militarización y asegurar que la tranquilidad regrese a las calles de Cúcuta. La historia reciente demuestra que la acción inmediata y coordinada es la única vía para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de la frontera.