Sexta Víctima Trasladada a UCI por Explosión en Minas de Carbón en Sutatausa

Una sexta persona fue trasladada a la UCI de la Fundación Santa Fe tras la explosión en las minas La Ciscuda y La Trinidad en Sutatausa. Cinco mineros se encuentran estables en observación en Ubaté. Las autoridades investigan las causas del incidente y brindan apoyo a las familias afectadas.

Una sexta persona ha sido trasladada urgentemente a la Unidad de Cuidados Intensivos ( UCI ) de la Fundación Santa Fe en Bogotá, debido a la gravedad de su estado de salud, tras la explosión ocurrida ayer en las minas de carbón La Ciscuda y La Trinidad, ubicadas en el municipio de Sutatausa , Cundinamarca .

La emergencia, registrada en la noche del 4 de mayo en el sector Peñas de Boquerón, ha generado una profunda consternación y movilización de recursos para atender a los afectados y esclarecer las causas del incidente. La ESE Hospital El Salvador de Ubaté informó que los cinco mineros inicialmente atendidos en sus instalaciones se encuentran actualmente en estado estable, permaneciendo bajo observación constante y recibiendo atención integral.

Sin embargo, la complejidad del estado de salud de un sexto individuo requirió su traslado a la Fundación Santa Fe para recibir tratamiento especializado de alta complejidad. Las autoridades competentes, incluyendo la Agencia Nacional de Minería, desplegaron inmediatamente el protocolo de rescate y continúan trabajando en la zona para asegurar la seguridad y brindar apoyo a las operaciones de rescate y recuperación.

La explosión ha provocado lamentablemente víctimas mortales, y la Administración Municipal de Sutatausa, liderada por el alcalde Jhonatan Ojeda, ha expresado su más sentido pésame y solidaridad con las familias de los mineros fallecidos. La investigación sobre las causas de la explosión está en curso, y se espera que arroje luz sobre las condiciones que llevaron a este trágico suceso.

La prioridad en este momento es la atención médica de los heridos, el apoyo a las familias afectadas y la determinación de las responsabilidades correspondientes. La ESE Hospital El Salvador de Ubaté se ha comprometido a mantener informados a los familiares de los mineros sobre cualquier novedad en su evolución clínica, demostrando así su compromiso con la recuperación de los trabajadores.

La Fundación Santa Fe, por su parte, está brindando la atención especializada necesaria para estabilizar y tratar a la sexta persona trasladada, aprovechando sus recursos y experiencia en casos de alta complejidad. La comunidad local se ha unido en solidaridad con los mineros y sus familias, ofreciendo apoyo emocional y material. Se han organizado colectas de alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad para ayudar a las familias afectadas a superar esta difícil situación.

La tragedia ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar condiciones de trabajo seguras en las minas de carbón, y se espera que este incidente sirva como un llamado de atención para fortalecer las medidas de prevención y control de riesgos en este sector. La Agencia Nacional de Minería ha anunciado que se realizará una inspección exhaustiva de las minas La Ciscuda y La Trinidad para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y determinar si existen factores que contribuyeron a la explosión.

Se espera que los resultados de esta inspección permitan implementar medidas correctivas para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. La explosión ha generado un impacto significativo en la comunidad de Sutatausa, que depende en gran medida de la actividad minera. La suspensión temporal de las operaciones en las minas afectadas ha generado preocupación entre los trabajadores y sus familias, quienes temen perder sus empleos.

La Administración Municipal se ha comprometido a buscar alternativas para mitigar el impacto económico de la tragedia y apoyar a los trabajadores afectados. Se están explorando opciones como la creación de programas de capacitación y la búsqueda de nuevas fuentes de empleo. La solidaridad y el apoyo mutuo son fundamentales en momentos de crisis como este.

La comunidad de Sutatausa ha demostrado su capacidad para unirse y superar las adversidades, y se espera que esta tragedia fortalezca aún más los lazos entre sus habitantes. La investigación sobre las causas de la explosión continuará hasta que se determine la verdad y se haga justicia. Se espera que los responsables de este trágico suceso sean llevados ante la justicia y que se implementen medidas para prevenir que tragedias similares se repitan en el futuro.

La seguridad de los trabajadores mineros es una prioridad, y se deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que puedan desempeñar su trabajo en condiciones seguras y dignas





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