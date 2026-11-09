Shakira agradece apoyo por la salud de su padre, William Mebarak Chadid

Shakira agradece los mensajes de apoyo por la delicada condición clínica de su padre, William Mebarak Chadid, de 95 años, tras un episodio isquémico.

La cantante colombiana Shakira se pronunció en su cuenta de X para agradecer los mensajes de cariño que recibe de sus seguidores, mientras estos permanecen atentos a la condición clínica de su padre, William Mebarak Chadid, de 95 años. El escritor y periodista atraviesa una nueva etapa delicada de salud, luego de que en mayo de 2026 ingresara a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un episodio isquémico.

La intérprete de Inevitable no entregó mayores detalles sobre el estado de salud de su padre. En su publicación, expresó que su familia y ella se encuentran profundamente agradecidos por las muestras de apoyo y acompañamiento durante esta difícil situación.

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Antecedentes médicos y viaje de Shakira a Barranquilla

William Mebarak ha enfrentado varios quebrantos de salud en los últimos años. Según la información disponible, estos incluyeron un traumatismo craneal en 2022, una operación por hidrocefalia en 2023 y una hospitalización por neumonía grave en 2024, antes del ingreso a la UCI registrado en mayo de 2026.

La preocupación creció cuando se conoció que Shakira viajó de urgencia a Barranquilla, en medio de rumores sobre una recaída en el estado de salud de su padre. Posteriormente, la cantante fue vista paseando con Mebarak por las calles de la Arenosa, donde él se movilizaba en silla de ruedas y era acompañado por personal médico.

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Un vínculo familiar marcado por la música

La relación entre Shakira y William Mebarak ha estado marcada por momentos de profunda conexión artística y personal. Ambos escribieron y grabaron juntos la canción Hay Amores, que hizo parte de la banda sonora de la película El Amor en los Tiempos del Cólera, basada en una de las obras más reconocidas del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

En aquella ocasión, William Mebarak contó que, cuando doña Nidia del Carmen Ripoll quedó embarazada, él esperaba tener un hijo varón. Al enterarse de que sería una niña, su sentimiento cambió, y Shakira terminó convirtiéndose en una de las personas más importantes de su vida. Según el relato publicado, de ascendencia libanesa y nacido en Estados Unidos, Mebarak fue también una de las personas que motivó a la cantante a crecer y convertirse en un referente de la música nacional e internacional.

Permanencia en casa y próximos pasos del tratamiento

De acuerdo con la información publicada por EL COLOMBIANO, William Mebarak permanece en su residencia, donde recibe asistencia médica y está acompañado por sus familiares. La fuente no precisó detalles adicionales sobre el tratamiento ni sobre el pronóstico clínico del periodista y escritor.

Hasta el momento no se han informado nuevos comunicados oficiales de la familia ni de un equipo médico con fechas de seguimiento. Los seguidores de Shakira y de la familia Mebarak continúan a la espera de nuevas actualizaciones sobre la evolución de su condición de salud.