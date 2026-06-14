Shakira aparece en redes luego de su presentación en la inauguración del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira apareció en redes sociales luego de su presentación en la inauguración del Mundial 2026, donde cantó la canción oficial 'Dai Dai' junto al cantante Burna Boy. Aunque algunos no quedaron satisfechos con la presentación, Shakira se pronunció en su cuenta de Instagram y recordó que muchos niños están a la espera de oportunidades como la educación para tener un mejor futuro.

Shakira apareció en redes luego de su presentación en la inauguración del Mundial 2026 : 'Unión para todos en el mundo' Shakira cantó por primera vez la canción oficial del Mundial 2026 , ' Dai Dai ' , junto al cantante Burna Boy , en la inauguración de la Copa del Mundo que se llevó a cabo en el Estadio de la Ciudad de México, donde no así fue la presentación de Shakira , J Balvin, Ryan Castro, Maná, Danny Ocean y Belinda en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 Aunque para muchos la presentación fue todo un éxito, otros no quedaron tan satisfechos debido a que esperaban más de la artista colombiana. decidió pronunciarse y enviar un mensaje por medio de su cuenta de Instagram.

La cantante de 'Waka Waka' no se refirió a las teorías que surgieron acerca de si era o no ella en la inauguración del Mundial. Sin embargo, sí hizo un pronunciamient





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Shakira brilla en la inauguración del Mundial 2026 y envía un mensaje de paz y uniónLa cantante colombiana Shakira protagonizó uno de los momentos más esperados de la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México, con una actuación llena de energía y referencias a la unión. Su presentación, que incluyó baile y efectos visuales, fue ampliamente celebrada en redes sociales, aunque también generó debates sobre su apariencia. Horas después, Shakira utilizó sus redes para pedir que el torneo sea un símbolo de paz y alegría, y destacó la importancia de apoyar a la niñez vulnerable. La ceremonia también contó con las participaciones de Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda y J Balvin, entre otros.

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