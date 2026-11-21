El entorno de Shakira y Antonio de la Rúa confirma que los rumores de un reencuentro amoroso son falsos. La relación actual entre los ex parejas se centra en la colaboración profesional durante la gira de la artista colombiana.

El entorno de Shakira y Antonio de la Rúa desmintió categóricamente las especulaciones publicadas este viernes 20 de noviembre sobre un supuesto reencuentro romántico entre ambos. La información había comenzado a circular cuando el programa de televisión español Vamos a ver publicó un video que mostraba a la cantante colombiana y al empresario argentino juntos en un restaurante, donde supuestamente compartieron actos cariñosos y besos.

La publicación fue realizada por la cuenta oficial @vamosaver_tv y citaba a una fuente anónima que afirmaba haber presenciado el encuentro. Sin embargo, inmediatamente después de que la versión se difundiera, representantes y allegados a los dos protagonistas descartaron la noticia como completamente falsa. De acuerdo con el diario español ABC, los círculos cercanos a Shakira y a De la Rúa aseguraron que la información carece de base real.

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Además de las declaraciones a ABC, Tomás Palacios, publicista de la artista, también desmintió a la revista ¡Hola! sobre el supuesto beso ocurrido en la ciudad de Barranquilla. Según la versión, la proximidad entre ambos responde estrictamente a motivos profesionales y no a una reconstrucción de su antigua relación sentimental. Los rumores han sido aclarados para evitar malentendidos en la opinión pública sobre la situación actual de la pareja histórica.

Historial judicial y separación de la pareja

Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación sentimental que se extendió durante más de una década, abarcando el período entre los años 2000 y 2011. Durante esa etapa, el empresario argentino, hijo del expresidente de Argentina Fernando de la Rúa, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de la carrera internacional de la cantante colombiana. Su contribución fue clave para consolidar su estatus global.

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Tras la ruptura de su relación personal, el vínculo entre Shakira y De la Rúa derivó en un conflicto judicial significativo. El empresario presentó una demanda en la que reclamaba la suma de 100 millones de dólares, argumentando su trabajo y contribución al éxito profesional de la artista. El proceso legal finalizó sin que Shakira tuviera la obligación de pagar la cuantía reclamada, cerrando ese capítulo de controversia económica y legal.

Con el transcurso del tiempo, ambos protagonistas reconstruyeron sus vidas personales de manera independiente. Shakira dio a luz a dos hijos junto al exfutbolista Gerard Piqué, mientras que Antonio de la Rúa también formó su propia familia y es padre de dos hijos. Esta evolución personal ha marcado una clara distinción entre su vida privada y su trayectoria profesional en los últimos años.

Alianza profesional en la gira Las mujeres ya no lloran

El nombre de Antonio de la Rúa volvió a asociarse al de Shakira después de que la cantante anunciara su separación de Gerard Piqué en junio de 2022. En los últimos meses, el empresario se ha vinculado nuevamente con el equipo de trabajo de la artista, participando activamente en aspectos logísticos y creativos de la gira Las mujeres ya no lloran. Su rol ha sido reconocido públicamente como parte del éxito del proyecto artístico.

Uno de los momentos más destacados de esta colaboración ocurrió el pasado 12 de octubre, durante el cierre de la residencia de Shakira en Madrid. En ese escenario, la cantante dedicó unas palabras de agradecimiento al público y a su antiguo compañero. Shakira reconoció el aporte de De la Rúa al proyecto, destacando su presencia y apoyo continuo durante la gira.

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"Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias", expresó la artista durante el concierto. Estas palabras subrayaron la naturaleza de su vínculo actual, basado en la amistad y el respeto mutuo, alejándose de cualquier connotación romántica. La artista también resaltó la participación de De la Rúa en la creación y los detalles del proyecto Macondo Park.

Otros rumores sentimentales sin confirmación

Desde su separación de Gerard Piqué, la vida sentimental de Shakira ha sido objeto de numerosos rumores en medios de entretenimiento. Entre las figuras públicas con las que se la ha relacionado se encuentran el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el actor Tom Cruise. Estas publicaciones han generado interés en redes sociales, pero ninguna se ha materializado en una relación oficial.

Más recientemente, surgieron versiones sobre una posible cercanía con el exjugador de la NBA Serge Ibaka. Sin embargo, al igual que los casos anteriores, estas informaciones no se tradujeron en una confirmación pública de una relación sentimental. Los entornos de la artista han mantenido una posición clara al respecto, priorizando la privacidad y desestimando las especulaciones no fundamentadas.

Por ahora, el vínculo expuesto entre Shakira y Antonio de la Rúa ante sus seguidores es exclusivamente el de una amistad profunda y una alianza profesional sólida. A pesar de los intentos de la prensa de vincularlos románticamente, la realidad es que ambos mantienen sus vidas separadas y se enfocan en sus respectivos proyectos personales y laborales. La desmentida de este viernes confirma que no hay avances en ese frente, solo en el ámbito artístico.