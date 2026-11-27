Shakira actuará el 31 de diciembre en Balneário Camboriú. El evento incluye zona gratuita y fuegos artificiales valorados en 1,1 millones de dólares.

Shakira cerrará el año 2026 con un espectáculo musical en la ciudad turística brasileña de Balneário Camboriú, ubicada en el estado de Santa Catarina. La artista colombiana ofrecerá un concierto gratuito en la playa el próximo 31 de diciembre, sirviendo como telón de apertura para el festival Verão Atmosphere y como parte de la nueva etapa de su gira internacional.

Detalles del Evento y Finanzas Privadas

La alcaldesa de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, confirmó oficialmente la llegada de la cantante el 22 de noviembre, destacando que la iniciativa es totalmente financiada por el sector privado. El acuerdo con la productora establece que no habrá gastos públicos para el municipio, ya que la empresa asume los costos operativos y de infraestructura del evento masivo.

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Como parte de las contraprestaciones por el uso del espacio público, la organizadora cubrirá la inversión en pirotecnia para la medianoche. Los fuegos artificiales costarán más de seis millones de reales, lo que equivale a cerca de 1,1 millones de dólares. Este despliegue visual acompañará el paso de 2026 a 2027 en la costa de Santa Catarina, asegurando una celebración visual de alto impacto sin recaudar fondos públicos.

Acceso Gratuito y Infraestructura Tecnológica

El recital se llevará a cabo en la Barra Norte de la Praia Central, sobre la avenida Atlântica, con un formato mixto que combina sectores pagados y palcos exclusivos cerca del escenario. Para garantizar la inclusividad, se habilitará un área de acceso libre en la playa equipada con una robusta infraestructura audiovisual para los espectadores.

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Quienes no adquieran entradas podrán disfrutar de la presentación mediante pantallas y torres de sonido distribuidas en distintos puntos de la orla. La zona sin costo contará específicamente con 11 líneas de torres de transmisión de imagen y sonido, asegurando la calidad del entretenimiento para todos los asistentes que se acerquen a disfrutar de la actuación en vivo.

Gestión de Entradas y Logística Comercial

La comercialización de las entradas se realiza exclusivamente a través de la plataforma Fever, la cual ya habilitó una lista de espera para el espectáculo. El cronograma oficial indica que la preventa inició el jueves 26 de noviembre a las 10:00 a. m. hora de Brasilia, seguida por la venta en puntos físicos a las 11:00 a. m. y la venta general en línea a las 12:00 p. m.

La inscripción en la lista de espera no equivale a una reserva garantizada, pero permite a los usuarios recibir novedades y participar en accesos anticipados. Hasta el momento, los organizadores no han publicado el desglose de precios por sector, lo que obliga a quienes planeen viajar desde otros países a verificar la disponibilidad y los valores en el sistema oficial antes de realizar compras.

Impacto Turístico y Próximas Fechas del Tour

El secretario de Turismo local, Evandro Neiva, explicó que la selección de Balneário Camboriú se basa en la infraestructura hotelera de la ciudad y su capacidad para recibir grandes concentraciones de visitantes. El municipio espera una afluencia masiva de turistas para las celebraciones de fin de año, aprovechando la experiencia previa en la gestión de eventos masivos durante la temporada estival.

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Este show marca la segunda presentación de Shakira en Brasil en 2026, después del concierto gratuito en Copacabana, Río de Janeiro, en mayo, ante 2,5 millones de asistentes. Tras el cierre de año, la gira continuará con fechas en Cariacica el 3 de enero de 2027, Salvador el 6 de enero y Fortaleza el 9 de enero. Las presentaciones internacionales incluyen Caracas los días 16 y 17 de enero, San José el 31 de enero y Al Haram el 2 de abril.