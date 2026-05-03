Shakira hace historia con un concierto gratuito para más de dos millones de personas en Copacabana

La artista colombiana Shakira realizó un espectáculo histórico en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, ante una multitud de más de dos millones de personas. El concierto, que combinó éxitos de su carrera y colaboraciones en vivo, se convirtió en uno de los eventos musicales más importantes de la música latina.

La noche del sábado 2 de mayo de 2023 quedó grabada en la historia de la música latina con la presentación de Shakira en la playa de Copacabana , Río de Janeiro, un evento que congregó a más de dos millones de personas en un concierto gratuito.

La alcaldía de Río de Janeiro confirmó la magnitud del evento, que se desarrolló frente a un escenario de 1.345 metros cuadrados, instalado frente al mar, donde la artista colombiana ofreció un espectáculo que combinó éxitos recientes y clásicos de su carrera. El show comenzó con una impactante puesta en escena, donde drones formaron la figura de una loba en el cielo, anticipando la aparición de Shakira, quien abrió el concierto con el tema La fuerte, seguido de otros éxitos como Girl Like Me y Estoy aquí, que generaron una respuesta masiva del público desde los primeros minutos.

Uno de los momentos más destacados fue la colaboración con la cantante brasileña Anitta, con quien interpretó Choka Choka por primera vez en vivo. Shakira también interactuó con el público en portugués, recordando que siempre había soñado con presentarse en un escenario como Copacabana. Antes de finalizar, la artista interpretó sus éxitos más emblemáticos, como Suerte y Waka Waka, en un homenaje al país futbolero que pronto albergaría la Copa del Mundo.

En cuanto a su vestuario, Shakira lució un atuendo inspirado en los colores de la bandera de Brasil, combinando tonos amarillo, verde y azul, y variando su look a lo largo del espectáculo. Este concierto no solo marcó un récord de asistencia, sino que también consolidó a Shakira como una de las artistas más influyentes de la música latina, demostrando su capacidad para conectar con audiencias masivas en diferentes partes del mundo





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