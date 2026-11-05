Shakira nominada al Salón de la Fama de los Compositores 2027

Shakira es candidata al Songwriters Hall of Fame 2027 junto a artistas como Lady Gaga y Sia. La votación finaliza el 14 de diciembre de 2026 y la ceremonia se celebrará en Nueva York.

La cantante colombiana Shakira ha sido nombrada entre los candidatos para el Salón de la Fama de los Compositores 2027, un de los reconocimientos más prestigiosos para los creadores de canciones a nivel mundial.

Proceso de selección y criterios de elegibilidad

Según la organización, un autor es elegible cuando transcurren 20 años tras el lanzamiento comercial de su primera canción. En el caso de Shakira, su primer disco de 1995 ya cumple por más de 25 años.

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Los miembros votantes, habilitados por el Songwriters Hall of Fame, podrán elegir hasta tres candidatos en cada una de las dos categorías: compositores y compositores intérpretes. El cierre de la votación está programado para la medianoche del 14 de diciembre de 2026, hora del este de Estados Unidos.

Co‑competidores y canciones representativas

En la categoría de compositores intérpretes, Shakira comparte la nómina con Lady Gaga, P!nk, Sia, Jack White y otros artistas consagrados como Boy George y Vince Gill. En la categoría de compositores no intérpretes figuran nombres como will.i.am.

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Para ilustrar su obra, la organización citó cinco canciones de Shakira: "Hips Don't Lie", "Dai Dai", "Whenever, Wherever", "La Tortura" e "Inevitable". Estos temas reflejan la mezcla de ritmos latinos, pop y rock que la ha hecho una de las compositoras más escuchadas en las últimas dos décadas.

Impacto y próximos pasos

Si es elegida, Shakira se convertiría en la tercera figura latina en entrar al Songwriters Hall of Fame, después de Emilio Estefan en 2001 y Gloria Estefan en 2023.

La ceremonia de inducción 2027 se celebrará en Nueva York, aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta. Los resultados oficiales se anunciarán durante la gala de premios y inducción.

Reacciones y apoyo de seguidores

Desde el anuncio, los seguidores de Shakira han iniciado una campaña en redes sociales para impulsar su candidatura, aunque la decisión final corresponde a los miembros votantes y no al público en general.

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Historial de nominaciones y comparaciones

En abril de este año, Shakira quedó fuera de la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll pese a liderar en votos públicos con más de 700.000 votos. La organización combina la opinión de un público amplio con un comité de 1.200 profesionales de la industria para elegir a los inductados.