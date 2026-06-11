Shakira prepara una presentación inolvidable en la inauguración del Mundial 2026

La 'reina de los mundiales' prepara una presentación inolvidable que pondrá a vibrar al Estadio Azteca, en la Ciudad de México.El Mundial 2026 no solo quedará en la historia por ser la primera edición en la que participarán 48 selecciones, sino también porque el Estadio Azteca de la Ciudad de Mexico se convertirá en el primer escenario en albergar la Copa del Mundo.

La 'reina de los mundiales' prepara una presentación inolvidable que pondrá a vibrar al Estadio Azteca , en la Ciudad de México. El Mundial 2026 no solo quedará en la historia por ser la primera edición en la que participarán 48 selecciones, sino también porque el Estadio Azteca de la Ciudad de Mexico se convertirá en el primer escenario en albergar la Copa del Mundo.

Shakira, quien ha sido catalogada como la 'reina de los mundiales', ya que es la primera cantante en participar en cuatro Copas del Mundo, interpretará la canción oficial 'Dai Dai'. La barranquillera será la encargada, junto a Burna Boy, de iniciar la fiesta mundialista e interpretará por primera vez este tema, que ya ha superado los 100 millones de reproducciones.

Por medio de las redes sociales, Shakira ha mostrado algunos ensayos junto a sus bailarines, dejando ver que el espectáculo promete ser uno de los mejores de la Copa del Mundo. La segunda ceremonia, que se llevará a cabo en Canadá antes del partido inaugural, será encabezada por varias grandes figuras musicales. Estos son tres 'snacks' saludables para ver la inauguración del Mundial 2026: alternativas caseras para no comer papas de paquete.

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