La cantante راهنseada y su compañero de platica, un reconocido artista nigeriano, presentaron oficialmente 'Dai Dai', el himno musical de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La canción causó conversación entre los aficionados por sus referencias a figuras históricas del fútbol y a selecciones nacionales y países vinculados con la historia de los mundiales.

Shakira realizó el lanzamiento oficial de 'Dai Dai', el himno de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una transmisión en vivo junto al artista nigeriano Burna Boy.

La canción, presentada como parte de la cuenta regresiva hacia el torneo, generó conversación entre los aficionados por las referencias históricas al fútbol y a selecciones nacionales y países relacionados con la historia de los mundiales. Uno de los elementos más comentados fue la inclusión de futbolistas considerados referentes de distintas generaciones como Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Carlos 'El Pibe' Valderrama, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

La canción también hace referencia a otros países con tradición mundialista, como Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón y Países Bajos. Shakira explicó parte del concepto detrás de la canción y apuntó que 'Dai Dai' se relaciona con el ambiente competitivo y la energía que rodea a una Copa del Mundo.

Además, la cantante anunció que donará 100% de las ganancias obtenidas por 'Dai Dai' al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, iniciativa destinada a programas de acceso educativo y deporte para niños y niñas. También anunció que aportará USD1 por cada entrada vendida en la edición especial de su gira.

La final del Mundial 2026 contará con un show de medio tiempo encabezado por Shakira, Madonna y BTS y será la primera vez que una final de Copa del Mundo tendrá un evento similar al formato utilizado en el Super Bowl





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